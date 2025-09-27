الأحد 28 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ أسوان يقدم العزاء لأسرة سائق بمشروع النظافة توفي أثناء العمل

شهيد العمل بأسوان
شهيد العمل بأسوان

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان واجب العزاء لأسرة شهيد العمل السائق حمادة محمد الصغير والشهير بحمادة الفران ٥٨ سنة، ولزملائه بمشروع النظافة التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

 

وافته المنية أثناء أداء عمله

 والذى وافته المنية اليوم أثناء أدائه لعمله ضمن فرقة النظافة والتى كانت تقوم بتفريغ إحدى المنشآت الحكومية من المخلفات والقمامة حيث لفظ أنفاسه الأخيرة خلال قيادته لأحد سيارات تحميل الحاويات وهى تخرج من الباب الرئيسى للمنشأة.

وقرر محافظ أسوان تكريم أسرة الفقيد فى أول اجتماع للمجلس التنفيذى، مع صرف مكافأة مالية عاجلة من المحافظة لأسرته تقديرًا لجهوده فى أداء عمله على أكمل وجه ممكن بتفانى وإخلاص، بالإضافة إلى إعانة الأسرة على مواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

