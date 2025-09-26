عدا البقالة والأفران، تطبيق التوقيت الشتوي لغلق المنشآت بأسوان

أعطى اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والجهات المعنية بالمتابعة الميدانية للالتزام بتطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، طبقًا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية " رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة " رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد إنتهاء المواعيد الصيفية.

المواعيد الشتوية

وأوضح المحافظ، أن قرار المواعيد الشتوية لوزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض سيطبق على مختلف الأنشطة التجارية، حيث تفتح المحال والمولات التجارية أبوابها يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى العاشرة مساءً، على أن يمتد العمل حتى الحادية عشرة مساءً يومى الخميس والجمعة وأيام الإجازات والأعياد الرسمية، فيما تفتح المطاعم والكافيهات والبازارات من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، وتمتد حتى الواحدة صباحًا فى أيام العطلات، مع استمرار خدمة التيك أواى والدليفرى على مدار 24 ساعة.

وأشار محافظ أسوان إلى أنه طبقًا لقرار وزيرة التنمية المحلية أيضًا فإن الورش والأعمال الحرفية سوف تعمل داخل الكتل السكنية من الثامنة صباحًا وحتى السادسة مساءًا، بإستثناء الورش الواقعة على الطرق ومحطات الوقود أو المرتبطة بخدمات عاجلة للمواطنين، بينما تُستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والأفران من قرارات الغلق، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.

وشدد على أهمية التزام الأجهزة التنفيذية بالتطبيق الحاسم لهذه المواعيد وتكثيف التنسيق مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات على جميع المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد.

وأضاف المحافظ أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وغرف العمليات الفرعية تتابع بشكل مستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزارى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وناشد أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

