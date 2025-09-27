محافظة أسوان توزع هدايا على السائحين احتفالا باليوم العالمى للسياحة (صور)

تواصل محافظة أسوان احتفالاتها باليوم العالمى للسياحة، والذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك تحت شعار "السياحة والتحول المستدام" الذى أطلقته منظمة السياحة العالمية لهذا العام.

وأناب اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين، للمشاركة فى الفعاليات التى تم تنظيمها بساحة مرسى معابد فيلة على أنغام فرقة توشكى للفنون التلقائية، ووسط تفاعل من الأفواج السياحية لمختلف جنسيات العالم مع الأغانى النوبية التى تعكس التراث الأسوانى الأصيل.

وجرى توزيع كروت المعايدة باسم محافظ أسوان وبروشورات وكتيبات سياحية وأثرية متنوعة، بحضور ممثلى الكيانات السياحية.

وأكد محافظ أسوان أن تنظيم فعاليات الاحتفالية فى المواقع والمناطق السياحية والأثرية يعكس مدى امتزاج الفنون الشعبية مع الحضور السياحى العالمى، فى مشهد يجسد خصوصية أسوان كعاصمة للثقافة الإفريقية، ويعزز وعى المجتمع المحلى بأهمية القطاع السياحى، وتشجيع الجميع على المشاركة فى صناعة مستقبل سياحى واعد يعكس صورة مصر المشرقة أمام العالم.

وأضاف أن اختيار منظمة السياحة العالمية لشعار هذا العام يتماشى مع رؤية الدولة المصرية وخططها الطموحة نحو تنمية قطاع السياحة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتعزيز العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا القطاع الحيوى.

وقال: “نحن فى أسوان نسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها على الخريطة السياحية العالمية من خلال مشروعات تطوير البنية التحتية السياحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين من مختلف الأفواج السياحية”.

