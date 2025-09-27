الحكم الثاني، الإعدام لـ توربيني البحيرة المتهم باختطاف 4 أطفال والاعتداء عليهم

أسدل الستار بمحكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم السبت، على القضية الشهيرة باسم" توربيني البحيرة " بالحكم على محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، بالإعدام شنقًا لاتهامه بالخطف بالتحايل على صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار بعد الحكم عليه بالإعدام في قضية أخرى بخطف ٣ أطفال وهتك عرضهم.

تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم

وكانت المحكمة برئاسة المستشار شريف كامل مصطفى عدلى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبد الحميد، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 25 أغسطس الماضي، تأجيل جلسة النطق بالحكم على المتهم، لجلسة اليوم السبت، لحضوره من محبسه، وتغريم مأمور السجن 500 جنيه لعدم تنفيذ حكم المحكمة، وإحضار المتهم من محبسه.

أخذ الرأي الشرعي في إعدامه

وسبق أن قررت محكمة جنايات دمنهور، بإحالة 29 يونيو الماضي أوراق المدعو محمد صابر السيد، وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بالخطف بالتحايل صغير واحتجازه والتعدي عليه جنسيًا بمدينة كفر الدوار، وكان المتهم اختطف بالتحايل للصغير، واحتجزه 9 ساعات متواصلة بعد إحضار كوب عصير للمجني عليه، ووضع فيه مواد مخدرة، ثم اعتدى على المجني عليه أثناء فقدانه الوعي نتيجة تأثير المخدر.

الحكم الثاني بالإعدام

يعد ذلك الحكم الثاني بالإعدام بعد قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، برئاسة المستشار عبدالعاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين هشام الشريف وتامر رضا، ومصطفى سليمان، على المتهم محمد صابر السيد وشهرته بعرور، صاحب كشك سجائر، بالإعدام شنقًا، وذلك على خلفية اتهامه بالخطف تحت التهديد، وابتزاز وسرقة وهتك عرض 3 أطفال بمدينة كفر الدوار.

