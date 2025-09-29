الإثنين 29 سبتمبر 2025
حوادث

العثور على مخزن سري بداخله 3 أطنان مخدرات فى صحراء السويس

مخدرات
مخدرات

 نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية فى ضبط عنصر جنائى شديد الخطورة وبحوزته أكثر من 3 أطنان من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، تُقدر قيمتها المالية بحوالى 220 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (عنصر جنائى شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة وإعداده مخزن سرى بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس لإخفاء المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها.


 
وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وإعداد الأكمنة اللازمة له وأمكن ضبطه ومداهمة المخزن وضبط بحوزته (700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 2,5 طن لمخدر الهيدرو - بندقية آلية).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 220 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

