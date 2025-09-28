وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن الهدف الأول لسد النهضة الإثيوبي ليس توليد الكهرباء كما تدعي أديس أبابا، وإنما الهيمنة على منابع النيل والتحكم السياسي في المنطقة.

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على شاشة النهار، أن حجم سد النهضة مبالغ فيه ولا يولد كهرباء تتناسب مع كميات المياه الضخمة التي يخزنها.

مصر: لا هيمنة على منابع النيل

وشدد الوزير على أن أجهزة الدولة المصرية لن تسمح بتحقيق أوهام الهيمنة لأي دولة على مياه النيل، وأن مصر لن تسمح بوصول أي ضرر إلى المواطن المصري.

وأشار إلى أن مصر طرحت خلال المفاوضات حلولًا تحقق لإثيوبيا هدفها في توليد الكهرباء، مع الحفاظ على حقوق مصر والسودان المائية.

إثيوبيا تسعى لتكتل ضد دول المصب

وأوضح سويلم أن إثيوبيا تحاول دائمًا خلق تكتل لدول المنبع في مواجهة دول المصب، مؤكدًا أن المشكلة الحالية هي مصرية – سودانية خلقتها إثيوبيا، ولا علاقة لدول حوض النيل الأبيض بها.

علاقات مصر مع حوض النيل في أفضل حالاتها

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية مع دول حوض النيل على أعلى مستوى حاليًا، رغم محاولات إثيوبيا المستمرة لخلق تكتلات معادية، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية نجحت في إعادة فتح النقاش حول اتفاقية عنتيبي وتوضيح أسباب الرفض المصري لها.

