الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خبير: غرق الأراضي بالسودان إنذار مبكر لمخاطر أكبر بسبب سد النهضة (فيديو)

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

حذر الدكتور هشام العسكري، أستاذ علوم الأرض والاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية، من أن ما يحدث حاليًا في السودان من غرق لبعض الأراضي نتيجة التصرفات الإثيوبية الأحادية في تشغيل سد النهضة، هو مجرد بداية لتبعات أخطر تهدد دولتي المصب مصر والسودان مستقبلًا.

 

تخبط إداري وفني في تشغيل السد

وأكد العسكري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في القرارات الأحادية، وإنما في التخبط الإداري والفني في إدارة السد المائي الملحق بسد النهضة، مشددًا على أن هذا الوضع "يشكل تهديدًا مباشرًا لدولتي المصب.

 

غياب الجدوى من التخزين

وكشف أن هناك نحو 75 مليار متر مكعب من المياه مخزنة خلف سد النهضة دون أي فائدة تُذكر، في ظل غياب توليد فعلي للكهرباء، متسائلًا: "لماذا يتم ملء وتخزين هذا الكم الهائل من المياه دون مردود حقيقي؟".

 

مخاطر على البنية الإنشائية

وأشار العسكري إلى أن جسر السد الركامي مهدد بفعل الحمل المائي الزائد، ما يزيد من احتمالات حدوث مشكلات إنشائية خطيرة في المستقبل القريب.

 

دعوة لتدخل المجتمع الدولي

وختم تصريحه بالتأكيد على ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا جادًا تجاه هذا الملف، في ظل غياب الرؤية الواضحة لإدارة وتشغيل التوربينات وما يترتب عليه من مخاطر إنسانية وبيئية جسيمة.

