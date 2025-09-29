الثلاثاء 30 سبتمبر 2025
خارج الحدود

بيان مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن والإمارات وإندونيسيا وباكستان وتركيا والسعودية وقطر للترحيب بخطة ترامب

بيان عربي إسلامي
بيان عربي إسلامي مشترك، فيتو

خطة ترامب، رحب وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، ودولة الإمارات، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية تركيا، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر بالدور القيادي للرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجهوده الصادقة لإنهاء الحرب في غزة، ويؤكدون ثقتهم بقدرته على إيجاد طريق للسلام. 

 

بيان عربي إسلامي مشترك للترحيب بخطة ترامب لإنهاء حرب غزة

كما شدد الوزراء على أهمية الشراكة مع الولايات المتحدة في ترسيخ السلام في المنطقة، ويرحبون في هذا السياق بإعلان الرئيس ترامب عن مقترحه الذي يتضمن إنهاء الحرب، وإعادة إعمار غزة، ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ودفع عجلة السلام الشامل، وكذلك إعلانه بأنه لن يسمح بضم الضفة الغربية.

وأكد الوزراء استعدادهم للتعاون بشكل إيجابي وبنَّاء مع الولايات المتحدة والأطراف المعنية لإتمام الاتفاق وضمان تنفيذه، بما يضمن السلام والأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.

 

الدول العربية والإسلامية تؤكد التزامها العمل مع أمريكا لإنهاء الحرب في غزة

كما أكدوا التزامهم المشترك بالعمل مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في قطاع غزة من خلال اتفاق شامل يضمن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع دون قيود، وعدم تهجير الفلسطينيين، وإطلاق سراح الرهائن، وإنشاء آلية أمنية تضمن أمن جميع الأطراف، والانسحاب الإسرائيلي الكامل، وإعادة إعمار غزة، وتكريس مسار للسلام العادل على أساس حل الدولتين، يتم بموجبه توحيد غزة بشكل كامل مع الضفة الغربية في دولة فلسطينية وفقًا للقانون الدولي باعتبار ذلك مفتاحًا لتحقيق الاستقرار والأمن الإقليميين.

ترامب: سأترأس هيئة دولية إشرافية على غزة بمشاركة الرجل الطيب توني بلير

نتنياهو يعلن رسميا دعم خطة ترامب بشأن غزة ويؤكد: أعظم صديق لإسرائيل بالبيت الأبيض

 

