ترامب: سأترأس هيئة دولية إشرافية على غزة بمشاركة الرجل الطيب توني بلير

خطة ترامب، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إنه سيتم تأسيس هيئة دولية إشرافية على قطاع غزة باسم مجلس السلام، يا له من اسم جميل، سأترأسه بمشاركة الرجل الطيب ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

نتنياهو يشيد بخطة ترامب لإنهاء الحرب فى غزة

من جهته قدّم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قراءة متفائلة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا دعمه الكامل للمقترح واصفًا إياه بأنه خطوة محورية نحو تحقيق الأمن والسلام. وأضاف أن الخطة ستضمن استعادة جميع المحتجزين ونزع سلاح «حماس» وتحويل غزة إلى منطقة مدنية سلمية لا تشكل تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل.

تأكيد على هدف استعادة المحتجزين وضمان الأمن

وقال نتنياهو إن «خطة ترامب ستعيد لنا كل المحتجزين وتضمن ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل مرة أخرى»، موضحًا أن بند إطلاق سراح الرهائن والضمانات الأمنية يمثلان محور الاتفاق المزمع. وأضاف أن إسرائيل ستتخذ «خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام».

إعلان الدعم الرسمي للمقترح الأمريكي

جاء في كلمته: «أدعم خطة ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة»، مؤكدًا أن الرؤية التي طرحها ترامب «ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل». ووصف نتنياهو التعاون مع واشنطن بأنه عامل حاسم في إمكانية تحقيق أهداف عسكرية وسياسية مشتركة.

التزام مشترك مع الولايات المتحدة

وشدد نتنياهو على عمق الشراكة الإسرائيلية‑الأمريكية قائلًا: «قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب»، في إشارة إلى أن تنفيذ الخطة سيتطلب تنسيقًا وثيقًا وضمانات دولية.

إدارة غزة ومستقبلها المدني

وأعلن نتنياهو أن «غزة ستكون تحت إدارة مدنية سلمية»، في محاولة لطمأنة الرأي العام الدولي حول الشكل الإداري لما بعد الصراع، مُضيفًا أن هذه الإدارة ستعمل ضمن إطار يضمن أمن إسرائيل وسيادتها على المسائل الحيوية.

نزع سلاح حماس كشرط أساسي

جاءت التصريحات الأخيرة لتؤكد موقف حكومته بأن «سيتم نزع سلاح حماس وغزة ستكون منزوعة السلاح»، مع وعود بوضع آليات تحقق وإجراءات لضمان عدم تجدد التهديدات المسلحة من القطاع.

عرض نتنياهو رؤيته لمرحلة ما بعد الحرب كخليط من الضمانات الأمنية والتسويات السياسية المدعومة أمريكيًا، معتبرًا أن خطة ترامب تفتح طريقًا للاستقرار بشرط تنفيذ بنودها كما صيغت. ومع ذلك، يبقى تحدي تحويل هذه الرؤية إلى واقع ميداني مرتبطًا بقبول الفصائل الفلسطينية والضمانات الدولية وآليات التطبيق على الأرض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.