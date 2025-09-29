ترامب: نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ملامح خطة أمريكية تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة، مشددًا على أن المقترح يتضمن نزع سلاح حركة «حماس» فورًا، وتدمير بنيتها العسكرية، واتفاقًا على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل، إضافة إلى بند يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق.



وأكد ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: نتنياهو يعارض بشدة قيام دولة فلسطينية وأنا أتفهم ذلك .



مضمون الخطة بحسب البيت الأبيض والجانبين الأمريكي والإسرائيلي

الخطة تطالب بنزع السلاح عن «حماس» كشرط أساسي لأي تسوية، وتتضمن عمليات تستهدف تدمير البنى التحتية العسكرية للحركة داخل قطاع غزة، مع آليات رقابة دولية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية. كما يتضمن المقترح اتفاقًا على جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع على مراحل مُحدّدة، وفق شروط أمنية متفق عليها.



بند الرهائن: إطلاق فوري خلال 72 ساعة

أحد أبرز بنود المقترح هو شرط إعادة جميع الرهائن (أحياء وجرى توثيق المتوفين) خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبولها الرسمي للاتفاق، وهو بند طارئ يهدف لإنهاء ملف الأسرى كأولوية تمكّن من بدء خطوات إعادة الإعمار ورفع القيود الإنسانية.



ردود الفعل الأولى والتحديات التنفيذية

المقترح لاقى ترحيبًا مرحليًا في أوساط دبلوماسية تسعى لوقف التصعيد، لكنّه يواجه تحديات عملية وسياسية: كيفية التحقق من نزع السلاح فعليًا، ضمانات الأمن لإسرائيل أثناء سحب قواتها، وموقف «حماس» من قبول شروط التسليم الكامل للرهائن. المحلّلون يحذّرون من أن الانتقال من نص الاتفاق إلى تنفيذه ميدانيًا سيحتاج إلى رقابة دولية ورضا إقليمي.

