البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

يأمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أن يتم اليوم الإعلان عن اتفاق حول غزة وإلا فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيخاطر بتصدع علاقاته معه.

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن أحد مستشاري ترامب أن "الولايات المتحدة وإسرائيل تتجهان إلى اتفاق بشأن خطة الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة".

وأشار المصدر إلى أن ترامب يعلق آماله على أن يتم الإعلان عن الصفقة بعد اجتماعه مع نتنياهو اليوم، موضحا أن اجتماع اليوم قد يخلص إلى خيارين اثنين لنتنياهو "إما قبول الصفقة أو المخاطرة بتصدع عام في علاقته مع ترامب".

وبذلك، يبدو ترامب لأول مرة، منذ عودته إلى البيت الأبيض، أنه على استعداد لأخذ موقف من نتنياهو بشأن غزة.

وأكد مستشار لترامب أنه "إذا رفض نتنياهو الصفقة فسيتم إلقاء اللوم عليه في إطالة أمد الحرب والتجويع ومنع إطلاق سراح الرهائن".

وعلى صعيد متصل، نصح مسؤولون في ادارة ترامب، رئيس الوزراء نتنياهو بضرورة التركز على غزة والتوقف عن الحديث عن الصحفي تاكر كارلسون مؤكدين له أن "هذا لا يساعد إسرائيل ولا يساعدنا في التوصل إلى اتفاق سلام".

وقال أحد مسؤولي البيت الأبيض لـ"أكسيوس": "الجميع - وأعني الجميع - غاضبون من نتنياهو".

يشار إلى أن ترامب كان قد صرّح لـ"أكسيوس" يوم أمس الأحد بأن خطته لغزة في "مراحلها النهائية"، وأن نتنياهو موافق عليها. لكن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي العلنية كانت أكثر غموضا بكثير.

مع ذلك، أفاد مسؤولون إسرائيليون لـ"أكسيوس" بأن الفجوات بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقلّصت بشكل كبير خلال اجتماعٍ مطول يوم الأحد جمع نتنياهو مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر. ويعتقد هؤلاء المسؤولون أن إعلانا من البيت الأبيض بات محتملا اليوم الاثنين.

