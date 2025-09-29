الإثنين 29 سبتمبر 2025
نتنياهو يعلن رسميا دعم خطة ترامب بشأن غزة ويؤكد: أعظم صديق لإسرائيل بالبيت الأبيض

ترامب ونتنياهو، فيتو

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض.

 

رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل

وأضاف نتنياهو: رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل.. أدعم خطة ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.. خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى.

 

خطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس

وتابع نتنياهو: قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب.. سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام.. خطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس.

وأستكمل نتنياهو: خطة ترامب تتضمن إدارة لقطاع غزة لا تشارك فيها حماس ولا السلطة الفلسطينية.. الهيئة الدولية لإدارة غزة ستنهي الحرب مع القطاع بشكل دائم.

 

إنهاء الحرب في غزة

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الإثنين: بتنا قاب قوسين أو أدنى من حل مشكلة قديمة.

وأضاف ترامب: نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة.. بحثت مع نتنياهو كيفية إنهاء الحرب في غزة.. أنا أتحدث عن سلام أبدي في الشرق الأوسط.

وتابع ترامب: سأعلن قريبا عن مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.. أشكر قادة دول عربية وإسلامية وحلفاء لنا في أوروبا على التجاوب مع مبادئنا لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

واستكمل ترامب: أشكر نتنياهو لموافقته على خطة السلام في الشرق الأوسط.. قادة المنطقة مذهلون وهم منخرطون بشكل كامل في خطة السلام.. مقترحنا يطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل فوري وخلال 72 ساعة.

 

الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس

واستطرد ترامب: بموجب خطتنا سيعود رفات الشبان الإسرائيليين فورا لأهاليهم.. خطتنا تشمل نزع سلاح حماس بشكل فوري وتدمير بنى حماس العسكرية.

وأكد ترامب: الدول العربية والإسلامية ستكون مسؤولة عن التعامل مع حركة حماس.. للمرة الأولى منذ آلاف السنوات وصلنا إلى هذه المرحلة.

وتابع ترامب: إذا رفضت حماس هذا الاتفاق فإن نتنياهو سيحصل على دعمنا الكامل للقيام بما يجب.. خطتي تدعو لتأسيس هيئة دولية إشرافية جديدة على قطاع غزة باسم مجلس السلام.. سأترأس شخصيا مجلس السلام في قطاع غزة بمشاركة توني بلير.. مجلس السلام سيكون مسؤولا عن تشكيل حكومة في غزة بمشاركة فلسطينيين وغيرهم وحماس لن تكون جزءا منه.

