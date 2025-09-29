نتنياهو: بمساعدة ترامب يمكننا توسيع نطاق اتفاقات إبراهام

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده تسعى، بالتعاون مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى توسيع نطاق اتفاقات أبراهام لتشمل دولًا إضافية في المنطقة، معتبرًا أن ذلك سيعزز السلام والاستقرار الإقليمي.

نتنياهو: اتفاقات أبراهام فرصة لتحسين إسرائيل علاقاتها مع العرب

وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي مع ترامب، إن التوسع في اتفاقات أبراهام يمثل فرصة لتقوية التحالفات الإقليمية، وتحسين العلاقات بين إسرائيل وجيرانها العرب، مع التركيز على المصلحة المشتركة في استقرار الشرق الأوسط.

رغبة إسرائيل في الاستمرار بالتطبيع

الموقف يعكس استمرار إسرائيل في الدفع بمبادرات التطبيع والوساطة الأمريكية لتثبيت علاقاتها مع دول المنطقة، مع التأكيد على أن الدعم الأمريكي ضروري لضمان نجاح أي توسيع محتمل للاتفاقات.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعظم صديق حظيت به إسرائيل في البيت الأبيض.

رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل



وأضاف نتنياهو: رؤية ترامب ساهمت في تغيير العالم إلى الأفضل.. أدعم خطة ترمب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.. خطة ترامب ستعيد لنا كل الرهائن وتضمن ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل مرة أخرى.

خطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس



وتابع نتنياهو: قادرون على تحقيق المستحيل عندما نقف مع الولايات المتحدة جنبا إلى جنب.. سنتخذ خطوة جديدة للفوز بالحرب وتحقيق السلام.. خطة ترامب ستعيد جميع الرهائن الأحياء والأموات وتنزع سلاح حماس.

