أخبار الاقتصاد اليوم: سوزوكي تطلق أولى سياراتها الكهربائية 2026، استقرار سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم، وزير الإسكان يزف بشرى سارة للمصريين، البورصة تربح 21 مليار جنيه بجلسة الإثنين

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

شانجان تواصل خفض أسعار سيارتها في السوق المحلي

أسعار سيارات شانجان، تودع سيارات شانجان شهر سبتمبر بتراجع جديد في اسعار سيارتها شانجان إيدو بلس موديل 2026 وبلغ قيمة التراجع نحو 65 ألف جنيه، مما يساهم في تنشيط عملية البيع والشراء داخل السوق المصري عقب انتهاء العام الجاري 2025.

أسعار سيارات شانجان إيدو بلس موديل 2026

ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات شانجان في السوق المصري بعد تراجع أسعارها وإخطار كافة الموزعتن والتجار بالأسعار الجديدة وهي كالتالي:-

مواصفات سيارات شانجان في السوق المصري

حصلت سيارات شانجان إيدو بلس علي محرك 4 سلندر سعة بمحرك 1500 سي سي "تيربو" ينتج قوة 178 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 300 نيتون/ متر، متصل بناقل حركة 7 سرعات “أوتوماتيك” مما يجعلها تلائم جميع الفئات داخل السوق المصري.

سعر جرام الذهب بختام تعاملات اليوم الإثنين، عيار 21 يصل لهذا الرقم



سعر جرام الذهب ، شهدت أسعار الذهب استقرارا خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5885 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5150 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4414 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 41200 جنيها.



البريد يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات ضمن مبادرة "مسار"



نظمت هيئة البريد المصري بالتعاون مع شركة فيزا، احتفالية كبرى لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "مسار" التي أطلقتها الهيئة منذ عامين، بهدف تحفيز الطلاب المتفوقين وتشجيعهم على مواصلة النجاح والتميز حتى التخرج الجامعي.

وخلال الحفل، أعربت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، عن سعادتها البالغة بتكريم هذه النخبة المتميزة من الطلاب، مؤكدة أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بفئة الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل مصر، مشيرًة إلى أن مبادرة مسار تمثل استثمارًا حقيقيًا في العقول الواعدة، حيث ندعم من خلالها أبناءنا المتفوقين ليس فقط بتكريم رمزي، بل بمساندة عملية تساعدهم على مواصلة مسيرتهم التعليمية والاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز.

ودعت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري جميع الطلاب إلى مواصلة الحفاظ على المستوى المتميز الذي حققوه، والاستمرار في بذل الجهد لتحقيق مزيد من النجاح والتفوق، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من جهود حثيثة لتطوير المنظومة التعليمية وتسخير جميع الإمكانات للارتقاء بها.

وفي ختام الحفل، وجهت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، تحية تقدير إلى أولياء الأمور الذين كان لهم الدور الأكبر في دعم أبنائهم وتوفير البيئة المناسبة لنجاحهم حتى وصلوا إلى هذه المرحلة المشرّفة، مؤكدًة أن مواصلة تنفيذ مبادرة "مسار" باعتبارها إحدى أهم المبادرات الموجهة لدعم المتفوقين ومساندتهم في مسيرتهم التعليمية حتى التخرج الجامعي، للمساهمة في بناء جيل قادر على قيادة المستقبل وصناعة نهضة مصر.

النفط يتراجع أكثر من 3% مع توقعات نمو المعروض العالمي



انخفضت أسعار النفط بشكل حاد، اليوم الاثنين، بعد استئناف إقليم كردستان العراق صادراته من الخام عبر تركيا مطلع الأسبوع، في وقت تخطط فيه مجموعة أوبك+ لزيادة إنتاجها مجددًا في نوفمبر، مما يعزز المعروض العالمي.

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.42 دولار أو 3.5% إلى 67.71 دولار للبرميل بعد أن وصلت عند التسوية يوم الجمعة لأعلى مستوياتها منذ 31 يوليو.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.42 دولار أو 3.7% إلى 63.32 دولار للبرميل.

ومن المرجح أن توافق مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها، على زيادة جديدة في إنتاج النفط الخام في اجتماعها يوم الأحد.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن من المرجح أن تتفق المجموعة على زيادة جديدة في الإنتاج بما لا يقل عن 137 ألف برميل يوميًا لشهر نوفمبر، إذ يشجع ارتفاع أسعار النفط المجموعة على استعادة حصتها السوقية.

وتضخ أوبك+ أقل من مستهدفاتها بما يقرب من 500 ألف برميل يوميا، بما يتناقض مع توقعات السوق بوجود فائض في المعروض.

وقال مايكل مكارثي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في أستراليا ونيوزيلندا لرويترز "المخاوف المستمرة من زيادة الإنتاج تحد من المكاسب، لكن توقعات شح المعروض على المدى القريب تضغط على أسعار النفط مع بداية أسبوع التداول".





وزير الإسكان يزف بشرى سارة للمصريين



أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الرئيس السيسي وجّه بتنفيذ مشروعات مستمرة لمد المياه، خاصة في القرى بكل المحافظات.

وقال فى مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، إن نسب التغطية للمياه النقية تصل إلى 99%، ومياه الصرف الصحي إلى 70%، كما أن الدولة لديها مشروعات عملاقة في مجال الصرف الصحي، خاصة في المدن الجديدة.

وأشار إلى أن المنتج العقاري يسمح حاليًا بتصديره، كما أن الوزارة تعمل على إطلاق منصة جديدة لتصدير العقار المصري للأجانب، لأن المنتج العقاري المصري محل اهتمام كبير في الداخل والخارج.

وتابع: المنصة سيتم من خلالها الطرح الثاني من الوحدات السكنية للمواطنين، وسيتم طرح 25 ألف وحدة سكنية في المدن الجديدة.

وأردف أن مليونًا و200 ألف وحدة سكنية تم تنفيذها ضمن مشروع "سكن لكل المصريين" حتى الآن، كما أنه سيتم توفير وحدات سكنية لكل فئات المجتمع المصري.

الغرف التجارية: ارتفاع جديد في أسعار الذهب





قال الدكتور هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن ارتفاع أسعار الذهب يؤكد أنه الملاذ الآمن، وقت الأزمات، وتنتفى كافة الأوعية الادخارية الأخرى.

وأضاف فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم": أن استمرارأسعار الذهب مقابل انخفاضأسعار الدولار يؤكد قدرته وريادته.

وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا جديدا في أسعار الذهب، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة وضع طبيعي لما يحدث فى العالم من اضطرابات سياسية.





وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات جديدة خلال حركة تعاملات اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025، بنحو 5 جنيهات، ليبلغ إجمالى الارتفاعات منذ بداية التعاملات حوالى 85 جنيها، وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5885 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5150 جنيها.





وزارة المالية تعلن طرح المرحلة الأولي بـ 6 قطع أراض متميزة وغير مستغلة بالقاهرة



أكدت وزارة المالية، أنها تستهدف تعظيم عوائد استثمار الأراضي الفضاء غير المستغلة، من خلال تحفيز القطاع الخاص على استغلالها في مشاريع مبتكرة تُشكِّل قيمة اقتصادية مضافة، وتترك أثرًا إيجابيًا على المناطق المحيطة، وتوفر فرص عمل بها، موضحة اهتمامها بإتاحة فرص واعدة للمستثمرين والمطورين العقاريين وصناديق الاستثمار العقاري والشركات ذات الخبرة في تطوير المشاريع العمرانية.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن الوزارة تعتزم خلال الأسابيع المقبلة طرح المرحلة الأولي بـ ٦ قطع أراض متميزة وغير مستغلة بمنطقة الدراسة بالقاهرة، موضحًا أنها حريصة على إتاحة بيانات قطع الأراضي لمجتمع الأعمال قبل الإعلان عنها؛ بما يسمح لهم بالمعاينة والدراسة المتأنية لأوجه الاستغلال الأمثل وذلك بشكل مبدئي ولحين إتاحة كراسة الشروط، التي ستتضمن كل التفاصيل ذات الصلة بما في ذلك الاشتراطات البنائية وغيرها.

وأشار البيان، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل قطع الأراضي التي تم إتاحتها على المواقع الإلكترونية للوزارة وبوابة الاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح البيان، أن هذه الأصول العقارية آلت ملكيتها لوزارة المالية بموجب قرارات رئيس الجمهورية، ومشهرة بالشهر العقاري، وتقع في مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية، ومساحاتها متنوعة ويمكن استغلالها في أنشطة اقتصادية متعددة، وستكون جاهزة للتسليم الفوري، ومن خلال إجراءات تنافسية أكثر شفافية.





موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 لجميع العاملين بالدولة



يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025، خاصة بعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

قال شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من ٢٣ أكتوبر، والمتأخرات أيام ٧، ٨، ١٢ من الشهر نفسه، وصرف مرتبات نوفمبر بدءًا من ٢٤ نوفمبر، والمتأخرات أيام ٦، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من ٢٤ ديسمبر، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهاب خيري بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.





البورصة تربح 21 مليار جنيه بختام تعاملات الإثنين



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.564 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر " إيجي إكس 30' بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 36391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 44752 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 16359 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 3973 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 10961 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 14526 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 3620 نقطة.



سوزوكي تطلق أولى سياراتها الكهربائية مطلع 2026



تجري سوزوكي العديد من الاستعدادات لطرح أولى سيارتها الكهربائية “سوزوكي فيتارا إي”، المقرر طرحها في الياباني مطلع العام الجديد 16 يناير 2026، ويبدأ سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية من 3,993,000 ين ياباني.

وفي ذات السياق قال الرئيس توشيهيرو سوزوكي: “يأتي إطلاق فيتارا إي ضمن استراتيجيتنا لتقديم خيارات متنوعة مصممة خصيصًا لتلبية خصائص المناطق والأسواق المختلفة. أنا واثق من أن هذا الطراز سيفتح آفاقًا جديدة في السوق الياباني.”

وستتوفر سيارة سوزوكي فيتارا إي بنسختين: دفع ثنائي ودفع رباعي، مع مدى قيادة يتجاوز 400 كيلومتر لإصدار الدفع الثنائي بشحنة واحدة، وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم حديد فوسفات (LFP)، التي تتميز بأمان أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية.

ويُصنع طراز سوزوكي فيتارا إي في مصنع سوزوكي في غوجارات بالهند، وهو متوفر حاليًا في الأسواق الأوروبية، مع خطط لإطلاقه في الهند أيضًا، من المتوقع أن يسهم هذا الإطلاق في تعزيز مكانة سوزوكي في سوق السيارات الكهربائية العالمي، باعتباره أول إنتاج جماعي كهربائي بالكامل للشركة.

















ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.