تراجع الدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية وسط مخاوف من الإغلاق الحكومي

تراجع الدولار الأمريكي، اليوم الاثنين، أمام سلة من العملات الرئيسية مثل اليورو والين، وسط مخاوف من الإغلاق الحكومي، منهيا سلسلة مكاسب سجلها الأسبوع الماضي بعد بيانات اقتصادية أمريكية جاءت أقوى من المتوقع وقبيل صدور بيانات الوظائف غير الزراعية التي يمكن أن تسهم في توضيح مسار مجلس الفيدرالي الأمريكي بالنسبة لأسعار الفائدة.

وجاءت بيانات الإسكان والسلع المعمرة ومراجعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني أعلى من المتوقع. وإضافة إلى ذلك، انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية بشكل حاد.

وأدت البيانات الاقتصادية إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الفيدرالي الأمريكي.

وتراجع الدولار في ظل مخاوف من توقف أنشطة الحكومة الأمريكية، إذ من المقرر انتهاء التمويل المتاح منتصف ليل الثلاثاء.

ويعقد الرئيس دونالد ترامب اجتماعًا مع مسؤولين في الكونجرس في البيت الأبيض اليوم الاثنين في محاولة أخيرة لإنهاء الأزمة.

ويتوقع المتعاملون حاليًا خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 42 نقطة أساس بحلول ديسمبر، وما مجموعه 105 نقاط أساس بنهاية عام 2026، أي أقل بنحو 25 نقطة أساس عن التوقعات في منتصف سبتمبر.

وبنهاية تعاملات الصباح، انخفض الدولار 0.6% إلى 148.585 ين، بعد أن حقق أفضل مكسب أسبوعي له مرتفعًا بأكثر من 1% منذ أوائل يوليو.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.2% اليوم الاثنين إلى 97.90، بعد أن ارتفع 0.5 % الأسبوع الماضي.

وزاد اليورو 0.3% مقابل العملة الأمريكية ليصل إلى 1.1734 دولار.

وينصب تركيز المستثمرين في المقام الأول على احتمالية توقف أنشطة الحكومة الأمريكية في حال فشل الكونغرس في إقرار مشروع قانون التمويل قبل انتهاء السنة المالية غدًا الثلاثاء.

ومن دون إقرار تشريع للتمويل، ستُغلق أجزاء من الحكومة يوم الأربعاء، وهو اليوم الأول من السنة المالية 2026 للحكومة الأمريكية.

وسيكون لذلك تداعيات على إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

