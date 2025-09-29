الإثنين 29 سبتمبر 2025
اقتصاد

سوزوكي تطلق أولى سياراتها الكهربائية مطلع 2026

سيارات سوزوكي
سيارات سوزوكي

تجري سوزوكي العديد من الاستعدادات لطرح أولى سيارتها الكهربائية “سوزوكي فيتارا إي”، المقرر طرحها في الياباني مطلع العام الجديد 16 يناير 2026، ويبدأ سعر السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية من 3,993,000 ين ياباني.

سوزوكي فيتارا إي أول سيارة كهربائية من الصانع الياباني 

وفي ذات السياق قال الرئيس توشيهيرو سوزوكي: “يأتي إطلاق فيتارا إي ضمن استراتيجيتنا لتقديم خيارات متنوعة مصممة خصيصًا لتلبية خصائص المناطق والأسواق المختلفة. أنا واثق من أن هذا الطراز سيفتح آفاقًا جديدة في السوق الياباني.”

وستتوفر سيارة سوزوكي فيتارا إي بنسختين: دفع ثنائي ودفع رباعي، مع مدى قيادة يتجاوز 400 كيلومتر لإصدار الدفع الثنائي بشحنة واحدة، وتعتمد السيارة على بطارية ليثيوم حديد فوسفات (LFP)، التي تتميز بأمان أعلى وتكلفة أقل مقارنة بالبطاريات التقليدية.

ويُصنع طراز سوزوكي فيتارا إي في مصنع سوزوكي في غوجارات بالهند، وهو متوفر حاليًا في الأسواق الأوروبية، مع خطط لإطلاقه في الهند أيضًا، من المتوقع أن يسهم هذا الإطلاق في تعزيز مكانة سوزوكي في سوق السيارات الكهربائية العالمي، باعتباره أول إنتاج جماعي كهربائي بالكامل للشركة.

