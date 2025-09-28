"توتال" تطلق نظاما متطورا للتحكم الدقيق في استهلاك الوقود والزيوت

أطلقت توتال إنرجيز نظامها الجديد "Mobility Business"، الجيل المتطور من أنظمة إدارة الأسطول في مصر يأتي هذا النظام ليحل محل بطاقة "التوم كارد" الحالية، مقدمًا تجربة متقدمة في تموين أساطيل السيارات والتحكم الدقيق في استهلاك الوقود والزيوت، مما يعزز الكفاءة والشفافية لعملائها.

تُعد خدمة "Mobility Business" نقلة نوعية في مجال إدارة الأساطيل، حيث صُمم النظام ليمنح السائقين ومديري الأساطيل مستويات متقدمة من التحكم، الأمان، والمرونة يوفر النظام الجديد حلول دفع مبتكرة تشمل كلمة مرور لمرة واحدة (OTP)، وتطبيقًا مخصصًا للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى البطاقة نفسها كما يوفر ملصق NFC، مما يلغي الحاجة إلى تحديث البطاقات التقليدي ويجعل إدارة الوقود أكثر سلاسة وكفاءة.

ويتميز نظام "Mobility Business" بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام، وتقارير مفصلة تساعد مديري الأساطيل على مراقبة استهلاك الوقود وتحليل بيانات الأداء بشكل يومي أو دوري، مما يساهم في تقليل التكاليف وتحسين استراتيجيات التشغيل. كما يدعم النظام تكاملًا مرنًا مع أنظمة إدارة الأساطيل الأخرى، مما يوفر حلًا شاملًا يلبي مختلف احتياجات العملاء من الشركات الصغيرة إلى الكبيرة.

تعكس توتال إنرجيز للتسويق مصر من خلال إطلاق هذه الخدمة التزامها الراسخ بتقديم حلول حديثة تعزز كفاءة إدارة الأساطيل، وتؤكد مكانتها كشريك استراتيجي موثوق في السوق المصري. وقد صُمم حفل الإطلاق ليكون منصة تفاعلية وحيوية تتيح للعملاء فرصة التعرف عن قرب على المزايا الفريدة التي يقدمها النظام الجديد، في تجربة مفعمة بروح الابتكار والديناميكية التي تميز توتال إنرجيز على الصعيد العالمي.

