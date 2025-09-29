ارتياح في الشارع البورسعيدي بعد حملات الإشغالات المتواصلة في الحميدي والتجاري (صور)

انتابت حالة من الرضا والسعادة قاطني منطقة التجاري والحميدي ببورسعيد، بعدما أعلنت محافظة بورسعيد رسميا عن شن حملات مستمرة، بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية والأمنية في المنطقة السالف ذكرها، حرصًا على سلامة المواطنين وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، وبالأخص بعدما ساهمت الاشغالات في انتشار النيران في الحريق الضخم الذي وقع بالمنطقة اول أمس.

حملات اشغالات بحي العرب ببورسعيد، فيتو

حملات مستمرة لإزالة الاشغالات ببورسعيد

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ بورسعيد بازالة كافة الاشغالات لتيسير الحركة المرورية التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين

حملات اشغالات بحي العرب ببورسعيد، فيتو

حريق ضخم بحي العرب ببورسعيد

وكان حريق ضخم اندلع بتقاطع شارع الحميدى وطالون اول امس في عقار خشبي قديم،وانتشرت النيران سريعا في المنطقه ما بين العقارات السكنيه نتيجه الاشغالات التي تسببت في صعوبه السيطره على الحريق في البدايه، ولكن بذل رجال الحمايه المدنيه قوات الأمن قصارى جهدهم في مشهد بطولي حتى تم السيطرة على الحريق في أسرع وقت ممكن

حملات اشغالات ببورسعيد، فيتو

وبالفعل واصلت جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية بأحياء العرب والمناخ في تنفيذ حملات ميدانية مكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والفروشات العشوائية والخيام والتند المخالفة.

حملات اشغالات بحي العرب ببورسعيد، فيتو

حملات إشغالات بحي العرب ببورسعيد، فيتو

ففي حي العرب، تابع المهندس وليد الدعدع رئيس الحي، أعمال الحملة التي شملت إزالة المظلات والتند الحديدية بداية من شارعي الأمين والحميدي وحتى شارعي الدقهلية والحميدي والشوارع الجانبية المحيطة، مع الاستمرار في أعمال الإزالة حتى شارع محمد علي والحميدي.

وأكد رئيس الحي الالتزام بخطوط التنظيم والمساحات القانونية، وعدم السماح بأي تعديات على حرم الطريق تنفيذًا لتعليمات السيد المحافظ.

حملات اشغالات ببورسعيد، فيتو

حملات إشغالات بحي المناخ ببورسعيد

وفي حي المناخ، واصلت الأجهزة التنفيذية والأمنية بقيادة رئيس الحي وبالتنسيق مع مساعد مدير الأمن اللواء إسلام الصياد وقائد شرطة المرافق، أعمال الحملة الميدانية المكبرة بشارع الحميدي، والتي استهدفت إزالة الإشغالات والفروشات العشوائية، والتأكد من التزام المحال التجارية بخطوط التنظيم.

ومن جانبه شدد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد على استمرار الحملات اليومية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الانضباط وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للشوارع، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق رؤية مصر 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.