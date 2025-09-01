محافظ الدقهلية يقود حملات مرورية ورفع إشغالات ونظافة مكبرة بالمنصورة

قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مساء اليوم، لليوم الثاني على التوالي، حملة مكبرة بشارع الجلاء الرئيسي بمدينة المنصورة، شملت حملات مرورية، ورفع إشغالات موسعة، وأعمال نظافة شاملة، وذلك في إطار خطة المحافظة لإعادة الانضباط المروري وتحسين المظهر الحضاري للشوارع الرئيسية، بما يليق بمكانة مدينة المنصورة كعاصمة لمحافظة الدقهلية.

جاء ذلك بحضور العميد حاتم طه مدير الإدارة العامة للمرور، ومحمد أمين رئيس حي غرب المنصورة.

وأكد "مرزوق" أن الحملة تأتي في إطار متابعة يومية ومستمرة حتى تعود الشوارع الرئيسية خالية تمامًا من الإشغالات والعشوائية.

وشدد على أن الشارع والرصيف ملك المواطنين، وأنه لن يتم التهاون مع أصحاب المحلات التجارية الذين يتعدون على الأرصفة أو يشغلون الشوارع بمخالفات تعيق حركة المارة.

ممنوع نهائيًا تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية

وخلال جولته الميدانية، التقى "المحافظ" عددًا من الباعة الجائلين، ووجّه لهم بعدم الوقوف في شارع الجلاء الرئيسي، والالتزام بالشوارع الجانبية التي سيتم تخصيصها لهم، مشددًا على أن الشوارع الرئيسية ستظل مفتوحة لحركة المواطنين والسيارات فقط.

وتابع: ممنوع نهائيًا تواجد الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية أو أمام مداخل العمارات، مضيفًا أن المحافظة تعمل على توفير بدائل آمنة ومناسبة للباعة الجائلين تضمن لهم مصدر رزق مستدام وحياة كريمة.

دراسة جميع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت

كما التقى مرزوق عددًا من المواطنين واستمع إلى مطالبهم ومشكلاتهم، ووجّه لرئيس حي غرب المنصورة بدراسة جميع الشكاوى والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن جودة الخدمات المقدمة لهم.

الحملة الحالية هي جزء من خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري

واختتم المحافظ جولته مؤكدًا أن الحملة الحالية هي جزء من خطة شاملة لإعادة الانضباط المروري، ورفع مستوى النظافة العامة، وتنظيم الإشغالات، وأن الحملات ستستمر بشكل يومي حتى تعود المنصورة إلى وجهها الحضاري اللائق وتحقيق السيولة المرورية بشوارعها الرئيسية.

