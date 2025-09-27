إخماد حريق اندلع في عقار خشبي بشارع الحميدي بعرب بورسعيد

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد النيران التي نشبت في عقار خشبي بتقاطع طالون والحميدي بحي العرب ببورسعيد في مشهد أثار خوف ورعب كل أهالي المنطقة والمحلات التجارية هناك.

ورصدت فيتو لحظة إخماد النيران بواسطة الحماية المدنية.

وتوجه منذ قليل رجال الحماية المدنية للمنطقة السالف ذكرها لإطفاء النيران، والتي انتشرت سريعًا كون تلك المنطقة تتميز بالعقارات الخشبية.

وتم إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية.

وتم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المجاورة للعقار الذي اشتعلت فيه النيران.

