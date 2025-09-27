السبت 27 سبتمبر 2025
إخماد حريق اندلع في عقار خشبي بشارع الحميدي بعرب بورسعيد

نجح رجال الحماية المدنية في إخماد النيران التي نشبت في عقار خشبي بتقاطع طالون والحميدي بحي العرب ببورسعيد في مشهد أثار خوف ورعب كل أهالي المنطقة والمحلات التجارية هناك.

 

ورصدت فيتو لحظة إخماد النيران بواسطة الحماية المدنية.

 

وتوجه منذ قليل رجال الحماية المدنية للمنطقة السالف ذكرها لإطفاء النيران، والتي انتشرت سريعًا كون تلك المنطقة تتميز بالعقارات الخشبية.

وتم  إطفاء الحريق والسيطرة عليه من قبل رجال الحماية المدنية.

وتم قطع التيار الكهربائي عن العقارات المجاورة للعقار الذي اشتعلت فيه النيران.

