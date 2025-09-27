أسماء ضحايا ومصابي حريق الحميدي في بورسعيد

حصل "فيتو"، اليوم السبت، على أسماء ضحايا ومصابي حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي - أحد أشهر المناطق التجارية - نطاق حي العرب في محافظة بورسعيد.

اسماء المصابين والوفيات في حريق بورسعيد

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة الفتاة: نورا محمد الدسوقي 36 عامًا، والمصابين: مختار السيد أحمد عبد الخالق، مصاب باختناق، وفوزية محمد حلمى 66 عامًا، مصابة باختناق، إثر حريق عقار خشبي قديم بمنطقة الحميدي.

حريق بشارع طالون والحميدي ببورسعيد

وكان قد ورد بلاغ إلى اللواء محمد الجمسي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، يفيد باندلاع حريق في عقار خشبي بتقاطع شارع الحميدي وطولون في نطاق حي العرب، فانتقل رجال الحماية المدنية وكثفت من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى العقارات المجاورة.

كما جرى فرض كردون أمني بمحيط العقار وقطع التيار الكهربائي عن المنطقة لحماية السكان والمحال التجارية، من إنتقال النيران إليهم، وتواصل قوات الحماية المدنية عمليات التبريد بعد أن تم السيطرة على الحريق، بينما تكثف الأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

