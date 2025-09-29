الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مباحث الأحداث: إنقاذ 22 طفلا من التسول بشوارع القاهرة والجيزة

 تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 18 “رجل وسيدة” لـ 13 منهم معلومات جنائية لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى "القاهرة، الجيزة"، وبصحبتهم 22 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.


     
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهلهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

مباحث الأحداث إنقاذ 22 طفل من التسول الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث مباحث رعاية الأحداث الأطفال الأحداث الأحداث إستغلال الأطفال الأحداث

