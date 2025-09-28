خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي الإنتركونتيننتال

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بشكل رسمي عن استضافة قطر للمباريات الثلاث الأخيرة بالدورة المجمعة (المباراة 3 إلى المباراة 5) من كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) التي تشارك فيها نخبة الأندية.

إنجاز تاريخي ينتظر بيراميدز

ويفصل فريق بيراميدز الذي تأهل إلى نصف نهائي البطولة مباراة واحدة لمواجهة باريس سان جيرمان في النهائي، حيث تشهد الدورة المجمعة في الدوحة إقامة ثلاث مباريات الأولى مباراة ديربي الأمريكتين والفائز بها يتأهل إلى نصف النهائي لمواجهة ممثل مصر بيراميدز.

في حالة تخطي فريق بيراميدز الفائز بدربي الأمريكيتين سيواجه باريس سان جيرمان في نهائي البطولة القارية.

الدورة المجمعة لكأس الإنتركونتيننتال بالدوحة

وتتكون المرحلة النهائية من ثلاث مباريات ستقام في قطر خلال ديسمبر المقبل، لتختتم البطولة بعدما أقيم مباراتين 1و2 خلال الدور التمهيدي الاول والثاني للبطولة والتي تخطاها بيراميدز بالفوز على أوكلاند سيتي وأهلي جدة السعودي وحصد لقب كاس القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والمحيط الهادي.

وتقام المباراتين 3 و4 في استاد أحمد بن علي، بينما سيتم الإعلان عن الاستاد الذي سيستضيف المباراة 5 في وقت لاحق.

-تُقام المباراة 3، المُلقّبة بديربي الأمريكيّتين يوم الأربعاء 10 ديسمبر، وستجمع فريق كروس أزول المكسيكي بطل كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم 2025 (بطل الكونكاكاف)، بالفائز المُنتظَر لكأس ليبرتادورس 2025 بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي ستُحدَّد هويّته في 29 نوفمبر 2025.

-الفائز بالديربي من مباراة بطل الكونكاكاف وبطل أمريكا الجنوبية سيواجه الفريق المصري بيراميدز الفائز بكأس القارات الثلاث في المباراة 4 للفوز بكأس التحدي يوم السبت 13 ديسمبر 2025.

وحسم فريق بيراميدز، الفائز بدوري أبطال أفريقيا، مكانه في المباراة 4 بعد تغلّبه على فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي (الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا) وعلى فريق الأهلي (الفائز بدوري أبطال آسيا) ورفع كأس أفريقيا-آسيا-المحيط الهادئ في جدّة يوم 23 سبتمبر الماضي.

وتُسدل الستارة على البطولة بعد المباراة 5، نهائي كأس القارات للأندية، يوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، التي تجمع بين الفائز بكأس التحدي وباريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025،لتحديد الفائز بكأس القارات للأندية.

كأس القارات للأندية

ويُذكر أنّ نسخة العام الماضي من كأس القارات شهدت تحديثًا لشكل البطولة، التي تُوّج ريال مدريد بطلًا لها بعد فوزه على باتشوكا أمام 70 ألف متفرّج في استاد لوسيل الأسطوري في ديسمبر 2024.

بيراميدز بطل كأس القارات الثلاث

وحقق فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا إنجاز عالمي لأول مرة في تاريخه بحصد لقب كأس القارات الثلاث (أفريقيا- آسيا- المحيط الهادئ) ليعادل به إنجاز فريق الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال.

وتوج فريق بيراميدز بكأس بطولة القارات الثلاث بعد الفوز أمام أهلي جدة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب الإنماء على لقب كأس القارات الثلاث بكأس القارات الثلاث في كأس الإنتركونتيننتال.

أحرز ماييلي ثلاثية لبيراميدز في مرمى أهلي جدة بالدقائق 21 و71 و75.

وأحرز هدف أهلي جدة إيفان توني في الدقيقة 45.

وتخطى بيراميدز يوم الأحد 14 سبتمبر أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا) على إستاد الدفاع الجوي بالقاهرة بنتيجة (3-0).

