قائد إسرائيلي: نستعد لعدد من السيناريوهات وعملية عسكرية أخرى في إيران

نقلت صحيفة معاريف عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع أن المؤسسة الدفاعية تعمل على «التحضير لعدة سيناريوهات» في ضوء التوترات المتصاعدة مع طهران، وأوضح أن أحد هذه السيناريوهات يتضمن احتمال تنفيذ عملية عسكرية إضافية داخل الأراضي الإيرانية إذا تطلبت الضرورة الأمنية.



استعدادات إسرائيلية لضرب إيران مجددًا

بحسب التقرير، لم يُفصح المسؤول عن تفاصيل زمنية أو مواقع محددة، لكنه قال إن الجيش الإسرائيلي وفرق الاستخبارات «تخطط لخطوط عمل متعددة» لتضمن جاهزية الردّ على أي تصعيد إيراني سياسيًا أو عسكريًا. التصريحات جاءت في سياق إحاطة داخلية مع صناع القرار الأمني.



إعادة فرض العقوبات ورفع وتيرة التحذيرات

تعاظم التوتر بعد قرار إعادة فرض عقوبات أممية على طهران وما تلاه من تحذيرات دولية، إذ حذّر مسؤولون إسرائيليون من أن عودة البرنامج النووي الإيراني أو تسريع أنشطة الصواريخ الباليستية قد تدفع نحو خطوات عسكرية احترازية.



المحللون يربطون التحذيرات الحالية بما جرى في جولة القتال السابقة التي شهدت ضربات إسرائيلية واسعة على منشآت إيرانية، ورفع مستوى التنسيق الاستخباراتي والعملياتي داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كإجراء استباقي للتعامل مع أي سيناريو مشابه.



دوافع إسرائيلية: منع التهديد طويل المدى

بحسب تسريبات وتقارير تحليلية، أحد الأهداف المعلنة في الحسابات الإسرائيلية هو «منع طهران من امتلاك قدرة نووية استراتيجية»، وهو ما يبيّن سبب إبقاء خيار العمل العسكري على الطاولة كخيار احتياطي إلى جانب الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية.



مخاطر وتداعيات أي عمل عسكري جديد

خبراء يحذرون من أن توسيع نطاق العمليات ضد إيران قد يجرّ المنطقة إلى دورة من الانتقام والتصعيد، ويشمل ذلك ردودًا من وكلاء إقليميين لطهران، فضلًا عن تبعات دبلوماسية واقتصادية دولية واسعة. السيناريو الأسوأ يتضمن مواجهات متزامنة على أكثر من جبهة في الشرق الأوسط.



الموقف الإقليمي والدولي الآن

فيما تواصل إسرائيل تقييم الخيارات، تظل القوى العالمية خاصة الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية تعمل عبر القنوات الدبلوماسية للتقليل من احتمال الانزلاق العسكري، مع استمرار الضغوط عبر آليات العقوبات والحوارات.



تصريحات المسؤول الإسرائيلي لم تعد الأمور محصورة في خطاب ردعي؛ بل ترجمتها المؤسسة العسكرية إلى تحضيرات عملية لعدة بدائل، بينها خيار عسكري ضد إيران إذا ما اعتُبرت ذلك ضروريًا. يبقى السؤال متى وما هي الضمانات التي قد تُبعد المنطقة عن شفا تصعيد أوسع؟

