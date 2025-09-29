الإثنين 29 سبتمبر 2025
إيران تعلن إعدام جاسوس إسرائيلي

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق بهمن جوبي أصل، أحد أبرز العملاء المرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد).


وبحسب بيان مركز الإعلام القضائي، فإن جوبي أصل، وهو خبير في مجال قواعد البيانات، استغل موقعه في إحدى الشركات المعرفية للوصول إلى مشروعات حساسة وبنوك معلومات حكومية، قبل أن يتم استدراجه من قِبل عناصر الموساد خلال دورات تدريبية في الخارج.

وأضاف البيان أن التحقيقات كشفت عن تنفيذ المتهم لقاءات متعددة مع ضباط الموساد في عدد من الدول، وتلقيه تدريبات وأدوات تجسس متطورة، إضافة إلى مبالغ مالية ومكافآت مقابل تزويدهم بمعلومات عن البنية التحتية الإيرانية ومراكز البيانات الحيوية.

وعن أهداف التجسس، اشارت السلطة القضائية إلى أن جوبي أصل كلفه الموساد بمحاولة "اختراق مراكز البيانات الوطنية،  وجمع معلومات عن المشروعات الحساسة والبنى التحتية والتواصل مع شركات معدات إلكترونية لتسهيل إدخال أجهزة معطوبة أو مزوّدة ببرمجيات خبيثة لإحداث أعطال، على غرار ما حدث سابقًا في البرنامج النووي الإيراني، ومتابعة مسارات استيراد تجهيزات إلكترونية وفتح قنوات شراء عبر شركات واجهة".

وأوضح أنه "وبعد محاكمته بحضور محاميه، أصدرت المحكمة حكمًا بالإعدام بحقه بتهمة الإفساد في الأرض والتجسس لصالح الكيان الصهيوني، وهو الحكم الذي صادقت عليه المحكمة العليا قبل أن يُنفذ صباح اليوم".

