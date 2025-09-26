قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته اليوم الجمعة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: يجب التخلص من مخزون اليورانيوم في إيران

نتنياهو: قضينا على أسلحة إيران والأسد والمليشيا العراقية وحزب الله والحوثيين



وأضاف نتنياهو: لن نسمح لإيران باستعادة قدراتها النووية سيطرنا على سماء إيران خلال حربنا معها وقضينا على أسلحتها وعلى العلماء النوويين هناك

وتابع نتنياهو: دمرنا أسلحة الميليشيات في العراق ودمرنا أسلحة الأسد في سوريا وأوقفنا حزب الله وقضينا على معظم قادته وترسانته



وزعم نتنياهو: النظام السابق في سوريا استضاف ميليشيات إيران قربنا ونصر الله أطلق آلاف الصواريخ علينا والسنوار أطلق العنف ضد إسرائيل

وادعى نتنياهو: إيران طورت برنامج أسلحة نووية لتدمير إسرائيل.

