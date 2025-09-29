الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظة الجيزة تواصل حملات إزالة الإشغالات والتعديات في شوارع الطالبية

حملات إزالة التعديات،
حملات إزالة التعديات، فيتو

شنّت محافظة الجيزة، اليوم، حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بعدد من الشوارع الحيوية بحي الطالبية، وذلك ضمن الجهود اليومية لتحقيق الانضباط المروري وإعادة المظهر الحضاري للطرق.

وتابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال الحملة التي قادتها شرطة المرافق بالتنسيق مع حي الطالبية، حيث استهدفت شوارع: العريش، وخالد أمين، ورمسيس، والملك فيصل، بالإضافة إلى تقاطع شارع العريش مع شارع عبد اللطيف عبد الفتاح.

وأسفرت الحملة عن إزالة ومصادرة مئات من حالات الإشغالات والتعديات الخاصة بالباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام، بما ساهم في تحقيق سيولة مرورية وتسهيل حركة المواطنين.

 

وأكد محافظ الجيزة أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة على مدار اليوم بجميع الأحياء والمراكز، لمواجهة أي مخالفات أو تعديات تضر بالمظهر العام وتعيق حركة السير.

وشارك في متابعة الحملة كل من اللواء حسن دكروري مدير شرطة المرافق، واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل، والسيد حامد سلامة رئيس حي الطالبية، إلى جانب الأجهزة التنفيذية المعنية.
 

