وزيرة التنمية المحلية توجه بنقل تجار الخردة بالرويسات إلى الهناجر

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بجولة تفقدية في محافظة جنوب سيناء برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات التنموية والبيئية وأعمال التطوير الجارية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

وخلال الاجتماع الذي عقدته مع قيادات المحافظة، أكدت الوزيرة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لرفع معدلات الأداء والإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق البرامج الزمنية المحددة، والتصدي بحسم للتعديات على أملاك الدولة والتعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو بناء مخالف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، والإسراع في نقل تجار الخردة والجملة بمنطقة الرويسات إلى الهناجر المخصصة ورفع الإشغالات العشوائية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى مجتمع حضاري متكامل.

وخلال الجولة، قام اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتكريم الدكتورة منال عوض تقديرًا لجهودها في دعم مشروعات التنمية ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

كما قامت الوزيرة برفقة المحافظ بتفقد منطقة الخردة وتجار الجملة بالرويسات، حيث وجهت بسرعة نقل الأنشطة التجارية إلى الهناجر المخصصة طبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، ورفع الإشغالات العشوائية لتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمترددين.

من جانبه، استعرض محافظ جنوب سيناء الخطة الزمنية للأعمال الجارية بقطاع الرويسات، موضحًا الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والبدء في المرحلة الثالثة، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق لمعالجة التعديات على شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأشار المحافظ إلى أن لجنة مكبرة تواصل عملها لحصر مشكلات الرويسات وتقديم تقرير شامل بنهاية سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى لجنة أخرى لحصر المباني الخطرة وتوفير أماكن بديلة لقاطنيها حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما عرض المحافظ موقف المحافظة من ملف التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن النسبة تجاوزت 90.43%، مع استمرار تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 27 في توقيتاتها المحددة، والتعامل المنظم مع المتغيرات المكانية والتعديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.