الجمعة 26 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التنمية المحلية توجه بنقل تجار الخردة بالرويسات إلى الهناجر

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية خلال جولة تفقدية في محافظة جنوب سيناء
ads

قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بجولة تفقدية في محافظة جنوب سيناء برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمتابعة آخر مستجدات المشروعات التنموية والبيئية وأعمال التطوير الجارية بالمحافظة، وذلك في إطار متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026. 

توجيهات وزيرة التنمية المحلية

وخلال الاجتماع الذي عقدته مع قيادات المحافظة، أكدت الوزيرة على تعزيز التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات المنفذة لرفع معدلات الأداء والإسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وفق البرامج الزمنية المحددة، والتصدي بحسم للتعديات على أملاك الدولة والتعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية أو بناء مخالف، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية، والإسراع في نقل تجار الخردة والجملة بمنطقة الرويسات إلى الهناجر المخصصة ورفع الإشغالات العشوائية، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحويل المنطقة إلى مجتمع حضاري متكامل.  

وخلال الجولة، قام اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بتكريم الدكتورة منال عوض تقديرًا لجهودها في دعم مشروعات التنمية ومتابعة تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة. 

كما قامت الوزيرة برفقة المحافظ بتفقد منطقة الخردة وتجار الجملة بالرويسات، حيث وجهت بسرعة نقل الأنشطة التجارية إلى الهناجر المخصصة طبقًا للمخطط الاستراتيجي للمدينة، ورفع الإشغالات العشوائية لتوفير بيئة منظمة وآمنة للتجار والمترددين. 

من جانبه، استعرض محافظ جنوب سيناء الخطة الزمنية للأعمال الجارية بقطاع الرويسات، موضحًا الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية والبدء في المرحلة الثالثة، إلى جانب التنسيق مع شركات المرافق لمعالجة التعديات على شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات.

وأشار المحافظ إلى أن لجنة مكبرة تواصل عملها لحصر مشكلات الرويسات وتقديم تقرير شامل بنهاية سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى لجنة أخرى لحصر المباني الخطرة وتوفير أماكن بديلة لقاطنيها حفاظًا على أرواح المواطنين. 

كما عرض المحافظ موقف المحافظة من ملف التصالح على مخالفات البناء بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن النسبة تجاوزت 90.43%، مع استمرار تنفيذ قرارات الإزالة ضمن الموجة 27 في توقيتاتها المحددة، والتعامل المنظم مع المتغيرات المكانية والتعديات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أهرامات الجيزة افتتاح المتحف المصري افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المهندس عادل النجار المتحف المصري الكبير رئيس مجلس الوزراء عادل النجار محافظ الجيزة محافظة الجيزة

مواد متعلقة

محافظ الجيزة يعلن الحرب على فوضى السرفيس والمواقف العشوائية بغرامات مشددة

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو 3 أيام

انقطاع المياه عن بعض مناطق أكتوبر لمدة 6 ساعات مساء اليوم

محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء: اللي مش قادر يخدم الناس يسيب مكانه

اكتشاف خط إنتاج كامل، ضبط مصنع غير مرخص لإعادة تدوير زيوت السيارات بالصف (صور)

محافظ الجيزة يتابع نتائج الحملات الموسعة لرفع الإشغالات والتعديات بالأحياء

وزيرة البيئة تتابع مشروعات التطوير بمحمية رأس محمد

محافظ الجيزة يتابع جهود طلاء ورفع كفاءة واجهات المدارس

الأكثر قراءة

جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

حريق مصنع المحلة، ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و37 مصابًا

لأول مرة منذ أسبوع، انخفاض في أسعار الطماطم اليوم الجمعة بالأسواق

عمر جابر يعود لتشكيل الزمالك الأساسي أمام الأهلي في مباراة القمة

السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية المصرية ويؤدي صلاة الفجر مع الطلاب

رانيا يوسف تعلن زواجها من المخرج أحمد جمال

وزير العمل يكلف بإعداد تقرير عاجل بشأن حريق مصنع المحلة

11 قرارا جمهوريًا مهمًا وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار قيادات الدولة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز فى الأسواق

الخدمات المستثناة من المواعيد الشتوية لغلق المحلات

ارتفاع سعر جرام الذهب في ختام تعاملات اليوم

أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رئيس الأهلي VS الإعلامي.. محمود الخطيب في مرمى هجوم مدحت شلبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، بنو إسرائيل يعبدون العجل بعد نجاتهم من الغرق

ما حكم قراءة سورتي السجدة والإنسان كل جمعة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الكعبة في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والأحزان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads