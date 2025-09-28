الأحد 28 سبتمبر 2025
تموين الجيزة يضبط 458 بطاقة تموينية في حملة مكبرة على المخابز

ضبط بطاقات التموين،
ضبط بطاقات التموين، فيتو

شنت مديرية التموين بالجيزة حملات تفتيشية مكثفة على المخابز بمختلف دوائر المحافظة، أسفرت عن ضبط 458 بطاقة تموينية بعدد من المخابز بمركز العياط، بالإضافة إلى تحرير 43 محضر مخالفة متنوعة.

وجاءت الحملات الميدانية تنفيذًا لتوجيهات السيد بلاسي مدير مديرية التموين بالجيزة، ومصطفى أحمد وكيل المديرية، وسلطان النجار مدير عام إدارة الرقابة المركزية، ومحمود عبد الله رئيس إدارة الرقابة المركزية.

وأسفرت الجولات الرقابية عن تحرير مخالفات تموينية شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن والمعجن، وأعطال أو عدم صلاحية الموازين، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، وغلق بعض المخابز بالأقفال الحديدية أثناء مواعيد العمل، ومراجعة أرصدة التشغيل، وحيازة بطاقات تموينية.

وكان أبرز الإنجازات ضبط 458 بطاقة تموينية تستخدم بشكل مخالف، وهو ما يمثل ضربة قوية لمحاولات التلاعب في المنظومة التموينية.

وأكدت مديرية التموين بالجيزة أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة رقابية مستمرة تستهدف التصدي لكافة أشكال التلاعب أو المخالفات، مشددة على أن رغيف الخبز المدعم خط أحمر، وأن الدولة عازمة على مواجهة أي تجاوزات بكل حزم لحماية حقوق المواطنين.

وأوضحت المديرية أن ما تحقق اليوم يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطن بأن حقوقه محفوظة، وأن فرق الرقابة التموينية تبذل كل جهدها على مدار الساعة للحفاظ على الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بالشكل اللائق.

الجريدة الرسمية
