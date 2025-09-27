السبت 27 سبتمبر 2025
موعد عودة مياه الشرب بالهرم بعد إعلان انقطاعها

انقطاع المياه، فيتو
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم، وتشمل: شوارع زغلول، الفرن، عبد الهادي حسن، اللبيني هرم، وترعة السيسي، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة.

وبدأ الانقطاع اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى السادسة من صباح اليوم السبت 27 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد قطره 400 مم بشارع عمر شرابي، وذلك في إطار خطة تحسين ضغوط المياه بالمناطق المذكورة.

وأكدت الشركة توفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية لسد احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن (125) لطلبها عند الحاجة.

