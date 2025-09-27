موعد عودة مياه الشرب بالهرم بعد إعلان انقطاعها

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم، وتشمل: شوارع زغلول، الفرن، عبد الهادي حسن، اللبيني هرم، وترعة السيسي، وذلك لمدة 6 ساعات متواصلة.

وبدأ الانقطاع اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة حتى السادسة من صباح اليوم السبت 27 سبتمبر.

وأوضحت الشركة أن سبب الانقطاع يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه جديد قطره 400 مم بشارع عمر شرابي، وذلك في إطار خطة تحسين ضغوط المياه بالمناطق المذكورة.

وأكدت الشركة توفير سيارات محملة بمياه الشرب النقية لسد احتياجات المواطنين خلال فترة الانقطاع، مشيرة إلى إمكانية الاتصال بالخط الساخن (125) لطلبها عند الحاجة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.