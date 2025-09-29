الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عروض للقومي للسينما بمكتبات مصر العامة المتنقلة احتفالًا بنصر أكتوبر المجيد

احتفالات نصر أكتوبر،
احتفالات نصر أكتوبر، فيتو

 يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، عروضًا سينمائية بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، وذلك بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالدقي، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، والسفير رضا الطايفي رئيس مجلس أمناء مكتبة مصر العامة، ورانيا شرعان مديرة المكتبة، وهذا في إطار مبادرة "مصر تتحدث عن نفسها – لتعزيز الهوية المصرية".

وتعرض أفلام "تحية لمقاتل مصر" للمخرج صلاح التهامي، و"أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد بالمكتبات المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، وعددها 21 مكتبة بمختلف محافظات مصر، وذلك أيام 4، 5، 6 أكتوبر.

كما يتضمن برنامج الاحتفالية ندوة بعنوان "سينما يوم النصر المجيد"، والتي تستضيف عددًا من أبطال أكتوبر للحديث عن ذكرياتهم في حرب الاستنزاف ومرحلة الإعداد والتجهيز للعبور العظيم في السادس من أكتوبر.

وجدير بالذكر أن الفعاليات المشتركة مع مكتبة مصر العامة بالدقي تأتي ضمن الأنشطة الخارجية لمركز الثقافة السينمائية – 36 شارع شريف – التابع للمركز القومي للسينما، وذلك أيام 4، 5، 6 أكتوبر. 

وتشرف على الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القومي للسينما الدكتور أحمد صالح المكتبات المتنقلة مبادرة مصر تتحدث عن نفسها مركز الثقافة السينمائية مكتبات مصر العامة مكتبات مصر مكتبة مصر العامة مكتبة مصر العامة بالدقي نصر أكتوبر المجيد سينما يوم النصر المجيد

مواد متعلقة

مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بمبادرة 100 ألف شاعر من أجل التغيير

الأكثر قراءة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة وسيراميكا في الشوط الأول

تريزيجيه يقود الهجوم، عماد النحاس يعلن تشكيل الأهلي أمام الزمالك في القمة

زيزو يشعل أزمة بين جماهير الأهلي والزمالك قبل مباراة القمة (فيديو)

القاهرة تصدر بيانا حول تغييرات كافيه ريش بوسط البلد

الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة بدلًا من 6 أكتوبر

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

البيت الأبيض يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة من اتفاق غزة

خدمات

المزيد

استقرار سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري عن تأخير صلاة العشاء بسبب موعد مباراة الأهلي والزمالك: غير جائز شرعًا

حكم شراء السلع بخصومات وبيعها بسعر أعلى

ما حكم إعداد وليمة لـ الأهل كصدقة عن المتوفى؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads