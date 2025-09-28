مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بمبادرة 100 ألف شاعر من أجل التغيير

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من عصر غد الإثنين أمسية شعرية للشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، تتناول قصائده التى تميزت بالطابع الوطني والسياسي باللهجة العامية المصرية، والتي لحن بعضًا منها وغناها الشيخ إمام عيسى مثل قصيدة «اتجمعوا العشاق في سجن القلعة»، وقصيدة «الفلاحين»، وقصيدة «أغنية للشمس»، كما لحن وغنى من أشعاره ملحنون آخرون مثل عدلي فخري.

تأتى الأمسية الشعرية فى إطار مبادرة " 100 الف شاعر من أجل التغيير " والتى اتخذت السبت الأخير من شهر سبتمبر زمانا يحتفل من خلاله العالم الأدبي والشعري بالشعر والشعراء

وبدأت المبادرة عام 2011، عندما دعا الشاعر الأمريكى مايكل روتنبرج وزميلته الإسبانية تيرى كاريون إلى إجراء احتفالية خاصة بالشعر وتذكير العالم بثقله الفنى وتعريف الأجيال الأصغر بهذا الفن المتواري. فكانت تلك بداية التقليد الذى استمر من حينها حتى الآن وبلا أى انقطاع.

