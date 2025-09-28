الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مكتبة مصر الجديدة العامة تحتفل بمبادرة 100 ألف شاعر من أجل التغيير

مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة العامة، فيتو

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الخامسة من عصر غد الإثنين أمسية شعرية للشاعر الكبير زين العابدين فؤاد، تتناول قصائده التى تميزت  بالطابع الوطني والسياسي باللهجة العامية المصرية، والتي لحن بعضًا منها وغناها الشيخ إمام عيسى مثل قصيدة «اتجمعوا العشاق في سجن القلعة»، وقصيدة «الفلاحين»، وقصيدة «أغنية للشمس»، كما لحن وغنى من أشعاره ملحنون آخرون مثل عدلي فخري.

تأتى الأمسية الشعرية فى إطار مبادرة " 100 الف  شاعر من أجل التغيير " والتى اتخذت السبت الأخير من شهر سبتمبر زمانا يحتفل من خلاله العالم الأدبي والشعري بالشعر والشعراء

وبدأت المبادرة  عام 2011، عندما دعا الشاعر الأمريكى مايكل روتنبرج وزميلته الإسبانية تيرى كاريون إلى إجراء احتفالية خاصة بالشعر وتذكير العالم بثقله الفنى وتعريف الأجيال الأصغر بهذا الفن المتواري. فكانت تلك بداية التقليد الذى استمر من حينها حتى الآن وبلا أى انقطاع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مكتبة مصر الجديدة العامة مكتبة مصر الجديدة زين العابدين فؤاد 100 الف شاعر من أجل التغيير مايكل روتنبرج

مواد متعلقة

مكتبة الإسكندرية تستضيف اليوم اللقاء الثالث لذوي الهمم "لسه إنسان"

الأكثر قراءة

التدفقات وصلت مصر بغزارة، لحظة استقبال خزان أسوان لمياه النيل وفتح بواباته (فيديو)

كل ما تريد معرفته عن توماس توماسبرج المرشح لقيادة الأهلي

انخفاض البيضاء وارتفاع كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025

الأهلي يقترب من حسم التعاقد مع الدنماركي توماس توماسبرج

تطور جديد في أزمة شروق وفا لاعبة الشطرنج

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

توقعات أسعار الفائدة قبل أيام من اجتماع البنك المركزي

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

قانون الاستثمار، الرسوم المفروضة على المشروعات بالمناطق الحرة

ارتفاع كبير يضرب "بروتين الغلابة"، أسعار الفول والعدس اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

7 أفلام تتنافس أمام شباك التذاكر في موسم الخريف 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ركوب القطار في المنام وعلاقته بمواجهة مشكلة والتغلب عليها

16 دعاء يمكنك أن تبدأ بها يومك لزيادة البركة والرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads