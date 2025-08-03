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ثقافة وفنون

مكتبات مصر العامة المتنقلة تشارك بمهرجان “ليالينا في العلمين” (صور)

مكتبات مصر العامة،
مكتبات مصر العامة، فيتو

تتألق مكتبات مصر العامة في مهرجان "ليالينا في العلمين" الثقافي، وذلك من خلال مشاركتها الرسمية عبر وحدتيها المتنقلتين "مصر تقرأ" التابعة للمكتبة الرئيسية بالجيزة، والأخرى التابعة لفرع المكتبة بمحافظة مرسى مطروح.

وتأتي هذه المشاركة ضمن الفعاليات الكبرى التي تُقام تحت رعاية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتعد هذه الخطوة جزءًا من برنامج مشترك بين الوزارتين، يهدف إلى تعزيز الثقافة والإبداع في واحدة من أبرز المدن الجديدة في مصر.

وتشمل أنشطة المكتبتين المتنقلتين تقديم مجموعة من الفعاليات المجانية الموجهة للأطفال واليافعين، والتي تُقام يوميًا من الساعة التاسعة مساءً حتى الواحدة صباحًا. وتتضمن هذه الأنشطة ورش عمل للرسم والتلوين، جلسات للقراءة الحرة، مسابقات ثقافية، بالإضافة إلى الرسم على الوجوه، بهدف إثراء تجربة زوار مدينة العلمين الجديدة.

يُذكر أن مهرجان "ليالينا في العلمين" يمثل نافذة جديدة للإبداع، ويشارك فيه عدد من أهم المؤسسات الثقافية والفنية في مصر، مثل الهيئة العامة لقصور الثقافة، وصندوق التنمية الثقافية، ودار الأوبرا المصرية، وأكاديمية الفنون، والبيت الفني للفنون الشعبية، ومكتبات مصر العامة.

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مكتبات مصر العامة الدكتور أحمد فؤاد هنو المكتبتين المتنقلتين مهرجان ليالينا في العلمين

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