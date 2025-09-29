الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط المتهمين بقتل عامل خردة في مشاجرة بالقليوبية

ضبط متهم بإنهاء حياة
ضبط متهم بإنهاء حياة عامل بالقليوبية، فيتو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل خردة إثر مشاجرة بينهما بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بروتوكول بين محافظة القليوبية و"استادات" لتعزيز التعاون

تموين القليوبية يضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة ويحرر 15 مخالفة على المخابز

ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل خردة إثر مشاجرة بالقليوبية

 وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية تلقيان إخطارا من المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة. 

وكشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه يدعى "إبراهيم أ. م"، 49 عاما، عامل خردة بناحية قرية عرب العليقات بمركز الخانكة، وبين المتهمين شقيقان توأم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهمين بإصابة المجنى عليه بزجاجة في الوجه مما أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات الرائد أحمد مجدى والرائد محمد اسامة والنقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة رئيس مباحث القليوبية محافظة القليوبية مباحث القليوبية محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية مشاجرة بالقليوبية مديرية أمن القليوبية

مواد متعلقة

تموين القليوبية يضبط 100 كيلو دواجن غير صالحة ويحرر 15 مخالفة على المخابز

السيطرة على حريق بشقة سكنية في القليوبية دون خسائر

محافظ القليوبية يتفقد أعمال تطوير ورصف شارع "مصرف الحصة" بطوخ

الأكثر قراءة

قطعت رزقي وأنا مظلوم، رسالة مؤثرة لموظف مطرود من عمله أمام المسجد الحرام (فيديو)

بدء توافد جماهير الأهلي إلي ستاد القاهرة لمؤازرة فريقها في القمة أمام الزمالك

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

بالأسماء، التنمية المحلية تنزع ملكية أراضي وعقارات بمنطقة الهايكستب في القاهرة

حضن وبوسة، لقطة عفوية لوزير التعليم مع أحد تلاميذ المنيا

10 صور ترصد زيارة محمد بن زايد إلى مصر ولقاء السيسي

غرق السودان يثير الرعب، والنشطاء: كارثة غير مسبوقة والفيضانات إنذار مخيف لانهيار سد النهضة (فيديو)

سعر جرام الذهب فى مصر بعد الارتفاعات الأخيرة (تحديث لحظي)

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

هذا النوع بـ 25 جنيها، تعرف على أسعار الأرز في الأسواق اليوم

انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والليمون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تعرف على العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

عقبات تعرقل خطة الـ21 بندا التي طرحها ترامب للسلام في الشرق الأوسط (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأدعية المستحبة في أذكار المساء، رددها

القمر والسحاب والتراب سجلوا معجزاته، علي جمعة يكشف مشاهد محبة الكائنات لرسول الله

تفسير رؤية الزبدة في المنام وعلاقتها بالشفاء قريبا من الأمراض

المزيد
الجريدة الرسمية
ads