ضبط المتهمين بقتل عامل خردة في مشاجرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل خردة إثر مشاجرة بينهما بمنطقة عرب العليقات دائرة مركز الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط المتهمين بإنهاء حياة عامل خردة إثر مشاجرة بالقليوبية

وكان اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية واللواء وائل متولي رئيس مباحث القليوبية تلقيان إخطارا من المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة بحدوث مشاجرة وسقوط شخص جثة هامدة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم دكتور أمير الكومي رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه يدعى "إبراهيم أ. م"، 49 عاما، عامل خردة بناحية قرية عرب العليقات بمركز الخانكة، وبين المتهمين شقيقان توأم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام على إثرها المتهمين بإصابة المجنى عليه بزجاجة في الوجه مما أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات الرائد أحمد مجدى والرائد محمد اسامة والنقيب محمد معتز والنقيب محمود الحديدي والنقيب محمد عطا معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.