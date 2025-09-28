طلاب بنها يشاركون في النسخة الثامنة من برنامج عباقرة الجامعات

تشارك جامعة بنها برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي، في فعاليات النسخة الثامنة من برنامج “عباقرة الجامعات”، والتي تقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

جامعة بنها تشارك في النسخة الثامنة من برنامج “عباقرة الجامعات”

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها دائما على مشاركة الطلاب والطالبات في كافة الفعاليات والأنشطة الطلابية والمسابقات المختلفة والتي تعمل علي صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم وتعزيز روح الفريق والمنافسة الإيجابية بينهم وتكسبهم مهارات التواصل مع الآخرين وتعلمهم كيفية استثمار أفكارهم وإبداعاتهم.

وأضاف الجيزاوي أن الجامعة تعمل على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب، مشيرا إلي أن المسابقة تهدف إلى نشر روح التنافس والإبداع وإبراز المواهب الطلابية في المجالات العلمية، متمنيا لطلاب الجامعة المشاركين دوام التميز والتفوق.

وجدير بالذكر أن مراسم القرعة بالمسابقة، شهدت حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أكد دعمه الدائم للطلاب والأنشطة الجامعية.

كما شارك الإعلامي عصام يوسف مقدم برنامج "العباقرة جامعات" في فعاليات القرعة، حيث أثنى على مستوى الطلاب المشارك وحماسهم الكبير لخوض المنافسة.

وأقيمت قرعة المجموعات لبرنامج "العباقرة جامعات" بين الجامعات الفائزة في الموسم الثامن من المسابقة، وهي: بنها – المنصورة – كفر الشيخ – قناة السويس – دمياط – بورسعيد – طنطا – عين شمس – أسيوط – المنوفية – 6 أكتوبر – الإسكندرية – حلوان – سوهاج – النيل الأهلية – السويس.

وجاءت القرعة كالآتي بعد تأهل جامعة بنها:

المجموعة الأولى: جامعة كفر الشيخ - جامعة طنطا - جامعة الإسكندرية - جامعة المنوفية.

المجموعة الثانية: جامعة بنها - جامعة دمياط - جامعة حلوان - جامعة سوهاج.

المجموعة الثالثة: جامعة قناة السويس - جامعة عين شمس - جامعة 6 أكتوبر - النيل.

المجموعة الرابعة: جامعة المنصورة - جامعة بور سعيد - جامعة اسيوط - جامعة السويس.

