الأحد 02 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد الكاكا، تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمي من الإمساك

الكاكا، فيتو
الكاكا، فيتو

فاكهة الكاكا، من الفواكه التي تحتوي على أعلى تركيز من العناصر الغذائية، ولها الكثير من الفوائد الصحية.

فاكهة الكاكا

 وفي حين أن الفاكهة بأكملها صالحة للأكل، فإن أجزاء معينة تحتوي على تركيزات أعلى من المركبات المفيدة.

الكاكا غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.


فوائد قشر الكاكا


من بين أجزاء الكاكا المختلفة، يعتبر القشر هو الأكثر صحة بسبب تركيزه العالي من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا بحسب Times of india.
 

 

تدعم الكاروتينات مثل البيتا كاروتين واللوتين صحة العين وتقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.


يعتبر الكاكا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، والتي تساعد في الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

 

تساعد الألياف أيضًا في الوقاية من الإمساك والحفاظ على مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالشبع، لذلك، تعد الألياف ضرورية أيضًا لضبط الوزن.

تحتوي قشر الكاكا على الفلافونويدات التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL)، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، وخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

 

يساهم تناول كميات منتظمة من قشر الكاكا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
 

وتتمتع البوليفينولات الموجودة في قشر الكاكا بخصائص قوية مضادة للالتهابات، وبالتالي تقلل الإلتهاب المزمن المرتبط بالتهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب. 

 

وقد تمت دراسة بعض المركبات لتبين أنها لها تأثير مضاد للسرطان، مما يتسبب في تثبيط نمو الخلايا الضارة.

كما ان البذور ليست صالحة للأكل لأنها صلبة وغير قابلة للهضم، ومع ذلك، في بعض الثقافات، يتم تحميصها وطحنها لأغراض طبية.
 

وتحتوي على كميات ضئيلة من المركبات المفيدة ولكنها لا تتطابق مع الكثافة الغذائية للقشرة أو اللحم.

هيئة الدواء توضح طرق علاج هشاشة العظام

هيئة الدواء تحذر من علاج للطفيليات والإسهال


الأوراق: يتم تجفيف أوراق الكاكا واستخدامها في صنع شاي الأعشاب حيث تحتوي أوراق الكاكا على مستويات عالية من العفص والفلافونويد وفيتامين سي، والتي تضيف فوائد صحية أخرى، مثل تحسين الهضم وتعزيز وظيفة المناعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإصابة بأمراض القلب الضمور البقعي المرتبط بالعمر التهاب المفاصل هشاشة العظام فاكهة الكاكا فوائد الكاكا مضادة للالتهابات مستويات السكر في الدم علاج هشاشة العظام

مواد متعلقة

هيئة الدواء توضح طرق علاج هشاشة العظام

كذاب ومحتاج علاج نفسي، مصطفى الفقي يهاجم ترامب بعد زعم اتصاله بالسيسي (فيديو)

أعراض وأسباب الاكتئاب وطرق علاج النوبات بالمنزل

منها زيت جوز الهند والصبار، طرق علاج قشرة الرأس بالمنزل

ads

الأكثر قراءة

ردا على ترامب، كندا تفرض رسوما على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار

انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مدحت العدل يكشف مفاجأة بشأن صفقات الزمالك ويوجه رسالة لزيزو (فيديو)

الملوخية ترتفع لـ 18 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

تامر عبد المنعم يعلق على فيديو محمد رمضان المثير للجدل

صحيفة إنجليزية تكشف سر سعادة مسئولي السيتي بـ عمر مرموش

المحكمة الاقتصادية تستمع اليوم لمرافعة دفاع إبراهيم فايق في قضية التسريب الصوتي

الأهلي يلتقي مودرن سبورت بالدوري بحثا عن عودة الانتصارات

منوعات

المزيد

خسائرها 27 مليار دولار سنويا في أمريكا، علماء يدقون ناقوس الخطر بسبب انتشار الفئران

نام أثناء خطاب، وزير الخارجية الإسباني يقيل سفير بلاده في بلجيكا

طالبة صينية مؤيدة لفلسطين أول ضحايا قانون ترامب ضد المهاجرين

سائق توصيل يحطم لامبورجيني ريفويلتو جديدة قبل تسليمها

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت 1 فبراير 2025

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم السبت

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت1/ 2/ 2025

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد مباريات مانشستر سيتي في فبراير 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 2 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية