فوائد الكاكا، تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب وتحمي من الإمساك

فاكهة الكاكا، من الفواكه التي تحتوي على أعلى تركيز من العناصر الغذائية، ولها الكثير من الفوائد الصحية.

فاكهة الكاكا

وفي حين أن الفاكهة بأكملها صالحة للأكل، فإن أجزاء معينة تحتوي على تركيزات أعلى من المركبات المفيدة.

الكاكا غنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة رائعة لنظام غذائي صحي.



فوائد قشر الكاكا



من بين أجزاء الكاكا المختلفة، يعتبر القشر هو الأكثر صحة بسبب تركيزه العالي من العناصر الغذائية والمركبات النشطة بيولوجيًا بحسب Times of india.



تدعم الكاروتينات مثل البيتا كاروتين واللوتين صحة العين وتقلل من خطر الضمور البقعي المرتبط بالعمر.



يعتبر الكاكا مصدرًا غنيًا بالألياف الغذائية، والتي تساعد في الهضم وتعزيز صحة الأمعاء.

تساعد الألياف أيضًا في الوقاية من الإمساك والحفاظ على مستويات السكر في الدم وتعزيز الشعور بالشبع، لذلك، تعد الألياف ضرورية أيضًا لضبط الوزن.

تحتوي قشر الكاكا على الفلافونويدات التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول السيئ (LDL)، وتحسين الدورة الدموية في الجسم، وخفض مستويات ضغط الدم المرتفع.

تقلل خطر الإصابة بأمراض القلب

يساهم تناول كميات منتظمة من قشر الكاكا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.



وتتمتع البوليفينولات الموجودة في قشر الكاكا بخصائص قوية مضادة للالتهابات، وبالتالي تقلل الإلتهاب المزمن المرتبط بالتهاب المفاصل والسكري وأمراض القلب.

وقد تمت دراسة بعض المركبات لتبين أنها لها تأثير مضاد للسرطان، مما يتسبب في تثبيط نمو الخلايا الضارة.

كما ان البذور ليست صالحة للأكل لأنها صلبة وغير قابلة للهضم، ومع ذلك، في بعض الثقافات، يتم تحميصها وطحنها لأغراض طبية.



وتحتوي على كميات ضئيلة من المركبات المفيدة ولكنها لا تتطابق مع الكثافة الغذائية للقشرة أو اللحم.



الأوراق: يتم تجفيف أوراق الكاكا واستخدامها في صنع شاي الأعشاب حيث تحتوي أوراق الكاكا على مستويات عالية من العفص والفلافونويد وفيتامين سي، والتي تضيف فوائد صحية أخرى، مثل تحسين الهضم وتعزيز وظيفة المناعة.

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