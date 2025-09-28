الأحد 28 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كرة اليد، اكتمال المربع الذهبي لمونديال الأندية بالقاهرة

كأس العالم لكرة اليد
كأس العالم لكرة اليد للأندية، فيتو

كرة اليد، اكتمل عقد الفرق المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية في كرة اليد، المقامة حاليا في القاهرة بمشاركة 9 فرق، وتستمر حتى يوم 2 أكتوبر المقبل.

وتأهل للدور قبل النهائي فرق، ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وفيزبريم المجري والأهلي المصري.

 

تفوق أوروبي

وجاءت الفرق الأوروبية على رأس المجموعات الثلاثة، حيث تصدر ماجديبورج المجموعة الأولى، وجاء برشلونة في صدارة المجموعة الثانية، أما المجموعة الثالثة فتصدرها فيزبريم المجري.

الأهلي يزاحم الكبار

وتأهل الأهلي إلى قبل نهائي بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، كأفضل مركز ثاني في ترتيب المجموعات الثلاثة، بعد أن فاز في مواجهته الأولى أمام سيدني الأسترالي وخسر في المباراة الثانية أمام فيزبريم المجري.

وجاءت نتائج الجولة الأخيرة من دور المجموعات كالتالي: 

ماجديبورج (36) - (26) الشارقة

برشلونة (47) - (25) الزمالك

فيزبريم (31) - (22) الأهلي

وكان الأهلي قد حقق فوزا عريضا في الجولة الأولى على فريق سيدني الأسترالي بنتيجة (41-14).

ويشارك في البطولة 9 أندية مقسمين على 3 مجموعات وهم الأهلي، الزمالك، برشلونة الإسباني، فيزبريم المجري، سيدني الأسترالي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي، الشارقة الإماراتي، توباتي البرازيلي.

 

نظام مونديال الأندية

ويتأهل الأول في كل مجموعة إلى نصف النهائي، حيث سينضم إليه أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث، ستشارك الفرق الخمسة المتبقية في مباريات تحديد المراكز. 

وتُقام جميع المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي استضافت منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد للرجال 2021، وفي النسخة السابقة من بطولة العالم للأندية، وفي بطولة العالم للشباب 2025. 

وحصلت مصر على شرف تنظيم بطولة العالم للأندية في 3 نسخ متتالية بدأت من الموسم الماضي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد كأس العالم للأندية ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني فيزبريم المجري الأهلي المصري

مواد متعلقة

كرة اليد، الأهلي يواجه فيزبريم اليوم في بطولة العالم للأندية

كرة اليد، الزمالك يواجه برشلونة اليوم في مونديال الأندية

كرة اليد، موعد مباراة الزمالك وبرشلونة في مونديال الأندية

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي وفيزبريم في كأس العالم للأندية

الأكثر قراءة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

الدوري الإسباني، برشلونة يتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 في الشوط الأول

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم في الجولة التاسعة

صدمة لجمهور الأهلي، توماسبيرج مديرا فنيا لـ بوجون شتشيتسين البولندي

مفاجأة، توماسبيرج يحسم وجهته ويوقع لبوجون شتشيتسين رغم اتفاقه مع الأهلي

بسبب تلقيه رشوة، الحكم بالإعدام على وزير الزراعة الصينى السابق

هل تأخير صلاة العشاء حتى قبل الفجر جائز شرعًا؟ أمينة الفتوى تجيب(فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

هل هناك تعارض بين قوله تعالى: «ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون» وحديث «لن يدخل أحدكم عمله الجنة»؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads