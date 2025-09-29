كرة اليد، إقالة مدرب الزمالك بعد الهزيمة الثقيلة أمام برشلونة

كرة اليد، قرر مسئولو نادي الزمالك إقالة الفرنسي فرانك موريس المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة.

وتلقى الزمالك خسارة ثقيلة أمام برشلونة الإسباني بنتيجة (47-25)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

الزمالك، فيتو

وفشل الزمالك في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة العالم، بسبب فارق الأهداف عن الأهلي والشارقة الإماراتي.

ومن المقرر أن يبدأ مسئولو نادي الزمالك رحلة البحث عن مدير فني جديد للفريق، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الأيام المقبلة.

