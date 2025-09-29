أغاني الزمن الجميل تشهد على عشق الأهلي والزمالك، و"محتارة" لـ صباح تجمع القطبين

تقام مساء اليوم الاثنين مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية ـ الأهلى والزمالك ــ فى الدورى العام، ومنذ أكثر من مائة عام انقسم الجمهور المصرى والعربى بين تشجيع الأهلى أو الزمالك، وقد وصل الحب والانتماء إلى أحد الناديين إلى درجة التعصب الشديدة حتى داخل الأسرة الواحدة، وينتقل هذا الانتماء وهذا التعصب إلى الأبناء.

ونظرا لشعبية الكرة المستديرة اتجه معظم مطربى الزمن القديم والحديث الى تقديم اغانى عن الاهلى والزمالك تؤكد انحيازهم لأحد الناديين، ومنهم من لم يفصح عن ناديه حتى لا يفقد جمهور النادى الآخر.

أغان قليلة تجمع الناديين

لكن لم تظهر أغنية تجمع بين فريقى القمة الاهلى والزمالك بحياد تام فى العصر الزمنى الجميل إلا الأغنية التي غنتها صباح وكتبها حسين السيد عام 1961 انفعالا بمباراة شاهدها للأهلى والزمالك،ولحنها عبد الوهاب بعنوان "بين الأهلى والزمالك محتارة والله " وغنتها صباح فى حفل أضواء المدينة عام 1962، حاول فيها حسين السيد ارضاء جماهير الناديين الكبيرين من خلال مدحهم قائلا: بين الأهلي والزمالك محتارة والله.. حب الأهلي والزمالك حيرني والله / أنت أهلاوي.. أنت زملكاوي.. الاثنين حلوين.. الاثنين جامدين.. الاثنين هايلين / محتارة أشجع مين..والا أشيل مين جوه عيوني، وأصبحت الأغنية هي الأولى من نوعها التي جمعت بين ناديى القمة الأهلى والزمالك وأصبحت كذلك اغنية الماضى والحاضر.

أغنية بداية التليفزيون

من المعروف أن أغنية " بين الاهلى والزمالك " جرى تصويرها تلفزيونيا مع بداية إرسال التلفزيون، وظهر خلال الفيديو رموز الفريقين الكبيرين، مثل الكابتن حلمي زامورا، والكابتن حمادة إمام، والكابتن طه إسماعيل، وهم يجلسون ويتحاورون سويا للبرهنة على الروح الرياضية بينهم.

ومن خلال فيلم "رجل فقد عقله " لإكرامى وعادل امام غنت سهير رمزى اغنية " محتارة أنا " تعبر خلالها عن حبها للونين الاحمر والأبيض والحيرة بين حب الاهلى والزمالك.

نانسى عجرم تغنى للاهلى والزمالك



وفى العصر الحديث غنت نانسى عجرم بالرغم من أنها أهلاوية اغنية ( لو اقول بحب اثنين اهلى وزمالك جوة العين )،كما قدم محمد حمائى اغنية عن الناديين بعنوان ( أجيال بتسلم بعض )كلمات ايمن بهجت قمر ولحن عمرو مصطفى.

فكرى أباظة يكتب للأهلى

ومع بداية الستينات زاد مشجعو الأندية وزاد التعصب، وكتب فكرى أباظة نشيدا للأهلى ووصفه بأبو النوادى غنته المجموعة ولحنه محمود الشريف يقول فيه: قوم يا أهلي شوف ولادك والبنود.. شوف كتايبك شوف جنودك والحشود شوف آيات النصر في كل الجهود.. شوف وسجل بين أمجاد الخلود / أنت دايما، أنت دايما في الأمان.

شكوكو أهلاوى يغنى للزمالك

ولكسب مزيد من الشعبية والجماهيرية مهما كان الفائز أهلاويا أم زملكاويا فإن الفنان محمود شكوكو حينما حصل نادى الزمالك على الدورى العام وخسر الأهلى غنى اغنية لنادى الزمالك بالرغم من أنه شخصيا اهلاوى، ليقول: مبروك عليك الدورى يقول فيها: تسعة وعشرين مليون هاوي..نغمة وبنقسمها خطاوي /يبقى زملكاوي وأخوه أهلاوي..وابن الاهلي عمه زملكاوي.

الفنان محمد رشدى

وغنى الفنان محمد رشدى لناديه المفضل الزمالك من كلمات حسيب غباشى ولحن محمد غنيم تقول: يازمالك منصور يا زمالك.

غنى عبد الحليم حافظ اكثر من اغنية للأهلى لم يصرح في إحداها باسم الأهلى النادى الذى يؤيده فغنى عام 1957 اغنية " تحية وإجلالا ايها النادى " كلمات عبدالله الفيصل ولحن بليغ حمدى، كما غنى للفيصل أيضا أغنية " زين النوادى " لحن محمد الموجى، وكذلك أغنية " يا غالب الكل يا أهلى ".

مبروك للأهلى وأحبابه

كما غنت ليلى نظمى " مبروك للاهلى وأحبابه..فرحتهم ظهوره واعجابه / ندر وتوفيق يوم مايفوزوا..حاتحزم وارقص على بابه / والكاس لمين حبيب الملايين..سلام للاهلى وحبايب الاهلى.

احد مباريات الدورى النهائية بين الاهلى والزمالك



وغنت هدى وريكو فى فيلم الزمهلاوية أغنية " اللى يوقف الأهلى " وهى تناقش مشكلة التعصب بين الناديين، ويشارك فى الغناء عدد من لاعبى الأهلى والزمالك، منهم خالد بيبو وجمال حمزة.

