مفاجأة، زيزو يقترب من المشاركة في قمة الأهلي والزمالك

قمة الأهلي والزمالك، اقترب أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي، من المشاركة في مباراة الأهلي والزمالك المقرر لها في الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ9 من الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2025/2026.

وحرص “زيزو” على التواجد في فندق الأهلي رغم استبعاده بسبب الإصابة، ويخوض محاولات قوية لإقناع عماد النحاس بالتواجد ضمن القائمة والمشاركة في المباراة القوية.

ويعاني أحمد سيد زيزو إصابة دفعت عماد النحاس لاستبعاده من قائمة المباراة، إلا أن اللاعب تمسك بالمشاركة والتواجد مع الفريق في فندق الإقامة.

وكان من المقرر أن يصبح زيزو جاهزا للمشاركة في المباريات من مواجهة كهرباء الإسماعيلية المقبلة، بعد خروجه من قائمة مباراة الزمالك الليلة بسبب عدم اكتمال جاهزيته الفنية بعد التعافي من الإصابة.

