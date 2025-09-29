قناة الأهلي تنشر فيديو لنبذ التعصب قبل القمة 131

نشرت قناة الأهلي الرسمية فيديو خاص لنبذ التعصب بين جماهير الأهلي والزمالك قبل الكلاسيكو المرتقب الليلة في قمة الدوري المصري التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم على ستاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء اليوم الإثنين على استاد القاهرة الدولي.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

