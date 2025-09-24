العربية لحقوق الإنسان تدين استمرار الحصار والاعتداءات على الفاشر شمالي دارفور

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الهجمات الدامية التي تتواصل على مدينة الفاشر ومحيطها للعام الثاني على التوالي في ظل استمرار المواجهات المسلحة للسيطرة على المنطقة، وتدين المنظمة بصفة خاصة جريمة هجوم ميليشيا الدعم السريع بطائرة مسيرة على مسجد بحي الدرجة الأولى فجر يوم الجمعة الماضي 19 سبتمبر 2025، والذي أدى لمقتل 78 مدنيًا بينهم 11 طفلًا.

كما أعربت المنظمة عن قلقها العميق إزاء اضطرار نحو ثمانية آلاف مدني للنزوح مجددًا داخل المنطقة بحثًا من عن ملاذات آمنة في ظل استمرار الهجمات التي تنال بالأساس من المدنيين.

تدني تدفق المساعدات إلى المنطقة المحاصرة

ويفاقم من قلق المنظمة تدني تدفق المساعدات إلى المنطقة المحاصرة، والتي يفتك بسكانها ونازحيها الجوع والمرض، خاصة مع تفشي مرض الكوليرا، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية نحو 3600 إصابة.

وطالبت المنظمة بضغط دولي جاد لوقف القتال، وبعمل عاجل لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى المحاصرين في الفاشر.

وحذرت المنظمة من تفشي مرض حمى الضنك في العاصمة الخرطوم، وتدعو لتوفير الدعم الطبي الضروري لوقف تفشي هذا المرض.

