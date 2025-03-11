الثلاثاء 11 مارس 2025
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سياسة

خبير يتوقع تدخل الاتحاد الأفريقي لإنهاء الأزمة السودانيـة

رمضان قرنى، فيتو
رمضان قرنى، فيتو

  كشف الدكتور رمضان قرنى الخبير بالشأن الأفريقي، أن مجلس السيادة السوداني يسعى إلى إشراك مؤسسات الاتحاد الأفريقي للعمل على صياغة أطر سلمية أفريقية للوضع الراهن، وذلك في اتجاه تكثيف التحركات الأفريقية، وفي إطار قيام نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، بزيارة دولة جيبوتي.

حيث التقى مفوض الاتحاد الأفريقي الجديد، محمود علي يوسف، وتبدو أهمية تلك الزيارة في:

التصدي لتحركات الدعم السريع بالإعلان عن حكومة موازية، وتوقيع ميثاق دستوري في نيروبي.

الإعلان عن آليات مدنية تتعلق بتعديل الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة مدنية سودانية.

إعلاء مبادئ الاتحاد الأفريقي، خاصة "الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية" لقطع الطريق على أي اعتراف مستقبلي من قبل بعض الدول المؤيدة للدعم السريع بالحكومة الموازية.

وتابع أنه  في ضوء الوضع الراهن للاتحاد الأفريقي وأدواته على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، وخاصة مجلس السلم والأمن الأفريقي، لا يتوقع اختراق عسكري أفريقي للحرب في السودان، في ظل تعقد الوضع العملياتي، ورفض طرفي الحرب أي تسوية دبلوماسية، بجانب إمكانية نجاح السودان في العودة إلى مؤسسات الاتحاد الأفريقي.

وأضاف: يبقى الهدف الأهم قطع الطريق على أي اعتراف أفريقي بحكومة الدعم السريع، وضمان الدعم الدبلوماسي الأفريقي في أي تسوية مستقبلية بشأن الحرب في السودان.

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