غرق السودان يكشف خداع إثيوبيا، وخبير مائي: فيضانات سد النهضة خطيرة وغير طبيعية

فيضانات السودان، كشف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأرض بجامعة القاهرة، عن خطورة فيضانات السودان، مؤكدًا أن الفيضانات التي تأتي في غير موعدها ومن صنع البشر، أي بسبب سد النهضة، أخطر من الفيضانات الطبيعية.

فيضانات السودان كشفت أخطاء إثيوبيا

وأكد الدكتور نادر نور الدين أن فيضانات السودان كشفت ما وصفه بـ "الخداع"، الذي مارسته إثيوبيا بادعائها أن سد النهضة سيمنع الفيضانات عن السودان، موضحًا أن الواقع كشف كذب هذا الأمر لأن الفيضانات في غير موعدها.

فيضانات السودان تكشف خداع إثيوبيا، فيتو

وقال الدكتور نادر نور الدين عن فيضانات السودان بسبب سد النهضة: "سد النهضة مع نهاية سبتمبر.. أخطأت إثيوبيا بـملء بحيرة سد النهضة بكامل سعتها قبل الانتهاء من تركيب جميع التوربينات الثلاثة عشر، حيث تم تركيب ٨ توربينات يعمل منها خمسة فقط وبغير انتظام وما زالت محطة الكهرباء وأعمدة الضغط العالي لنقل الكهرباء لم ينتهِ إنشاؤها، وبالتالي كان يكفيها تخزين من ٥٠-٥٥ مليارًا فقط على قدر ما يعمل من التوربينات حاليا وليس ٧٥ مليارًا، وبالتالي وجب تصريف قدر كبير من المياه من البحيرة".

فيضان السودان يكشف كذب ادعاءات أثيوبيا لخداع السودان

وأوضح الدكتور نادر نور الدين أن "بدء الفيضان في السودان حاليًّا يكشف كذب إدعاءات أثيوبيا لخداع السودان بأن السد الإثيوبي سيمنع الفيضانات عن السودان، والواقع كشف كذب هذا الأمر لأن الفيضانات في غير موعدها ومن صنع البشر، أي من صنع إثيوبيا وهى أخطر من الفيضان الطبيعي الذي يأتي على فترات طويلة يمكن استيعابها، بعكس الفيضانات بعد السد خلال سبتمبر وأكتوبر".

غرق السودان بالفيضان، فيتو



وعن حجز إثيوبيا لـ 75 مليار متر مكعب من المياه كانت قادمة لمصر، أوضح الدكتور نادر نور الدين أن بحيرة السد العالي حاليًا في كامل سعتها المائية بسبب الفيضان العالي، مؤكدًا أن إثيوبيا إذا قامت بتوليد الكهرباء وتشغيل التوربينات بالكامل (13 توربين)، فإن التوربينات ستسحب المياه من بحيرة سد النهضة، لتضخها إلى مصر والسودان.

وأكد نادر نور الدين أن مشكلة سد النهضة تكمن في سنوات الجفاف، حيث قال: "تقرير تغير المناخ على اثيوبيا ذكر أن الأمطار ستقل على إثيوبيا باحتمال ٧٠٪ أو تزيد باحتمال ٣٠%، ويبدو حتى الآن أن الخيار الثاني هو الذي يتحقق..."

