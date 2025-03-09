خبير بالشأن الإفريقي: الأزمة السودانية تحولت لساحة صراع إقليمي وحرب بالوكالة

قال الدكتور محمد رشوان المتخصص بالشأن الإفريقى إن السودان يشهد تطورات متسارعة، تعكس تحولات كبرى في المشهد السياسي والعسكري، بعد أن تمكن الجيش السوداني من بسط سيطرته على مناطق استراتيجية في العاصمة الخرطوم، في الوقت الذي رفعت فيه الحكومة السودانية دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بدعم قوات الدعم السريع.

الجيش السوداني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية

وأكد فى تصريح لفيتو أنه في خطوة تعكس تغيرًا في موازين القوى، نجح الجيش السوداني مؤخرًا في استعادة السيطرة على مناطق حيوية داخل الخرطوم، من بينها منطقة الجيلي ومحيط القصر الرئاسي، بعد معارك ضارية مع قوات الدعم السريع.

ويأتي هذا التقدم في أعقاب تحالفات محلية ودعم من فصائل قبلية وقوى سياسية معارضة لقوات الدعم السريع، مما قد يشير إلى تراجع نفوذ الأخيرة في العاصمة، رغم استمرار الاشتباكات في مناطق أخرى مثل دارفور وجنوب كردفان.

تداعيات السيطرة العسكرية على الخرطوم

عسكريًا: يعزز هذا التقدم موقف الجيش في النزاع الدائر، لكنه لا يعني بالضرورة نهاية القتال، حيث لا تزال قوات الدعم السريع تسيطر على مناطق أخرى في البلاد.

إنسانيًا: تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، حيث تجاوز عدد النازحين 10 ملايين شخص، وسط انهيار للخدمات الأساسية من مياه وكهرباء ورعاية صحية.

سياسيًا: قد يمنح هذا التقدم الجيش اليد العليا في أي مفاوضات مستقبلية، لكنه في الوقت ذاته يثير مخاوف من عسكرة الحكم وتهميش المطالب الشعبية بالتحول الديمقراطي.



السودان يقاضي الإمارات أمام محكمة العدل الدولية

في تصعيد قانوني غير مسبوق، رفعت الحكومة السودانية دعوى ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بدعم قوات الدعم السريع عسكريًا وماليًا، من خلال تزويدها بالأسلحة والطائرات المسيرة، وهو ما تنفيه أبوظبي بشدة. وتطالب الخرطوم المحكمة بإدانة الإمارات لخرقها القانون الدولي عبر دعم جماعات مسلحة متورطة في ارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين.

التداعيات الدبلوماسية والقانونية

دبلوماسيًا: قد تؤدي هذه الخطوة إلى توتر العلاقات بين السودان والإمارات، مع احتمالية إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية، خصوصًا مع دول مثل مصر والسعودية، اللتين تدعمان الجيش السوداني.

قانونيًا: إذا قبلت محكمة العدل الدولية النظر في القضية، فقد تواجه الإمارات ضغوطًا دولية لوقف أي دعم لقوات الدعم السريع، إلا أن تنفيذ القرارات الدولية يظل تحديًا سياسيًا معقدًا.

إقليميًا: تسلط هذه الدعوى الضوء على تعقيد الدور الإقليمي في الصراع السوداني، وسط اتهامات لدول أخرى مثل روسيا وليبيا بالتورط في النزاع.

المشهد السوداني في ظل التدخلات الخارجية

تحولت الأزمة السودانية إلى ساحة صراع إقليمي ودولي، حيث تتزايد الاتهامات لدول عدة بالتورط في "حرب بالوكالة"، مما يزيد من تعقيد الحل السياسي. في ظل ذلك، تواجه جهود الوساطة، سواء من قبل منظمة إيقاد أو الجامعة العربية، صعوبات في تحقيق اختراق حقيقي لإنهاء القتال.

التحديات المستقبلية

وقف إطلاق النار: يظل تحقيق هدنة دائمة أمرًا صعبًا في ظل انعدام الثقة بين طرفي النزاع.

المساءلة الدولية: قد تفتح الدعوى ضد الإمارات الباب أمام ملاحقة دول أخرى متورطة في الصراع، لكن ذلك يتطلب أدلة قانونية قوية.

إعادة الإعمار: حتى في حال توقف القتال، سيواجه السودان تحديات اقتصادية كبرى، في ظل ديون تتجاوز 60 مليار دولار وبنية تحتية مدمرة.

يبقى السودان على حافة الهاوية، إذ تعقّد التدخلات الخارجية والصراع على السلطة إمكانية الوصول إلى حل سياسي مستدام. ورغم تقدم الجيش ميدانيًا في الخرطوم، فإن تحقيق الاستقرار يتطلب تسوية سياسية شاملة تلبي تطلعات الشعب السوداني في العدالة والديمقراطية.

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