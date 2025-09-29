الإثنين 29 سبتمبر 2025
محافظات

إصابة شخصين في حادث تصادم بالإسماعيلية

إسعاف
إسعاف

 شهد طريق بحيرة الصيادين الشهير بطريق " كارفور " في محافظة الإسماعيلية، حادث تصادم وقع بين 3 سيارات، مما أسفر عن إصابة شخصين نقلا إلى المستشفى على الفور.   

إخطار بوقوع حادث تصادم 

 تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بطريق بحيرة الصيادين الشهير بطريق " كارفور "، مما أسفر عن إصابة شخصين. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث 

 وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة وتحرير المحضر اللازم.   

 

الدفع بسيارات الإسعاف 

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي. 

وقالت مصادر طبية في المستشفى إن المصابين وصلا إلى المستشفى وهم يعانان من جروح وكدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهما وايداعهما بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما. 
 

وتبين أن المصابين هما كل من عماد حسن على45 عاما مصاب بجروح قطعية متفرقة بالوجه وجرح قطعى بفروة الرأس طوله حوالى 5 سم وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد تامر سعد الدين 18 عاما مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم. 

الجريدة الرسمية
