ضبط 200 كيلو مجزئات دجاج ولحوم فاسدة داخل مطعم بالإسماعيلية

جانب من الحملات، فيتو

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة والإدارات التموينية بمراكز ومدن الإسماعيلية، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز؛ لضمان توافر كافة السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.  

سكرتير عام محافظة الإسماعيلية يشهد حفل تخرج الدفعة 16 لمعهد السياحة والفنادق

"كمل الزغروطة"، حملة مجتمعية جديدة بالإسماعيلية لمواجهة مخاطر زواج الأقارب

حملات للرقابة على المطاعم 

ومن جانبها شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، عدة حملات بنطاق محافظة الإسماعيلية، للتفتيش والرقابة على المحال التجارية والأسواق، والرقابة على المخابز البلدية المدعمة، وذلك بالاشتراك مع مباحث التموين بقيادة المقدم أحمد المغربي، ومديريتي الطب البيطري، والصحة. 

نتائج الحملات المكبرة 

وأشار سامح شبل مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، الى أن الحملات أسفرت عن: ضبط ١٧٥ كيلو من اللحوم المذبوحة خارج المجزر، والمجهولة المصدر. 

جانب من الحملات، فيتو

كما تم ضبط أحد المطاعم لقيامه بتقليد علامة تجارية لأحد المطاعم الكبرى، وبحوزته ما يقرب من ٢٠٠ كيلو مجزئات دجاج ولحوم مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

الجريدة الرسمية
