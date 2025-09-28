الأحد 28 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب: التعاون مع الدول العربية بشأن اتفاق غزة كان رائعًا

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، في تصريحات لموقع "أكسيوس"، أن العمل مع الدول العربية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة كان "رائعًا"، مشيرًا إلى أن حركة حماس تسير مع هذا الموقف.

ترامب يتحدث عن تعاون عربي مشترك

وأوضح ترامب أن هناك حراكًا عربيًا مكثفًا من أجل دعم الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية في غزة، لافتًا إلى أن جميع الأطراف المعنية أبدت تجاوبًا مع المساعي الأمريكية.

ما زال الطريق طويلًا بشأن اتفاق غزة

رغم الأجواء الإيجابية، شدّد ترامب على أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن غزة "لم يتحقق بعد"، مؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الجهد لإنجاز الاتفاق بشكل كامل.

دور حماس

وأشار دونالد ترامب إلى أن حركة حماس أبدت استعدادًا للسير مع هذا التوجه، الأمر الذي يعزز فرص الوصول إلى تفاهمات أوسع في الفترة المقبلة.

