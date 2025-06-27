تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين مع انحسار مخاوف التضخم

أظهر أحدث استطلاع أجرته جامعة ميشيجان، الصادر يوم الجمعة 27 يونيو، تحسن ثقة المستهلكين الأمريكيين في يونيو مع انحسار مخاوف التضخم، رغم القلق بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية.

ثقة المستهلكين الأمريكيين

ارتفعت قراءة المؤشر الرئيسي لثقة المستهلكين إلى 60.7 نقطة، بزيادة 16.3% عن قراءة مايو، وهي قريبة من تقديرات مؤشر داو جونز البالغة 60.5 نقطة. ولا يزال المؤشر أقل بنسبة 11% عن الشهر نفسه من العام الماضي.

انخفاض حاد في توقعات التضخم

ويعود التحسن بشكل كبير إلى انخفاض حاد في توقعات التضخم، فقد انخفضت توقعات التضخم لمدة عام واحد إلى 5%، بانخفاض 1.6 نقطة مئوية عن مايو، بينما انخفضت توقعات التضخم لمدة خمس سنوات إلى 4%، أي بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن القراءة السابقة.

وقالت جوان هسو، مديرة الاستطلاع، في بيان: "لا يزال المستهلكون قلقين بشأن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية، ولكن في الوقت الحالي، لا يبدو أنهم يربطون التطورات في الشرق الأوسط بالاقتصاد".

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