خبير عسكري: خطة ترامب للسلام تُسقط التهجير وتتجاهل مطلب نزع سلاح المقاومة

قال الدكتور نضال أبو زيد، الخبير العسكري والاستراتيجي: إن الولايات المتحدة بصدد إعادة ترتيب أوراقها في المنطقة والعالم، بما في ذلك ملفات أوكرانيا وروسيا، في إطار إعادة صياغة شاملة لعلاقاتها الجيوسياسية.

خطة ترامب بشأن غزة

أوضح أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج حديث القاهرة عبر قناة القاهرة والناس، أن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة تضمنت إدخال المساعدات بإشراف دولي، معتبرًا ذلك أهم بنودها.

وأكد أن الخطة أسقطت بند التهجير، ولم تتطرق إلى مطلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتعلق بـ"نزع سلاح المقاومة".

جدية أمريكية وإرباك إسرائيلي

وأضاف أن هناك جدية أمريكية لدفع المبادرة نحو الأمام، خاصة فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن الخطة أحدثت إرباكًا داخل إسرائيل وبين صناع القرار هناك.

وأشار إلى أن ترامب يسعى لاستثمار هذه المبادرة لتعزيز فرصه في الانتخابات المقبلة.

إطار عام يفرض للتفاوض

وأشار أبو زيد إلى أن خطة ترامب جاءت كإطار عام بلا تفاصيل دقيقة، وهو ما يجعلها أرضية يتم فرضها على نتنياهو، لتكون أساسًا للتفاوض بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي مباشر.

عزلة دولية لإسرائيل

وختم بالقول إن إسرائيل باتت تعيش حالة عزلة دولية واضحة، انعكست مؤخرًا في الأمم المتحدة عندما غادر العديد من الوفود قاعة الجمعية العامة أثناء كلمة نتنياهو، ما كشف حجم التراجع في مكانة تل أبيب دوليًا.

